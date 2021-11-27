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金馬・紅毯／林柏宏、劉冠廷都把「點點」藏身上！俏皮細節隔空拼帥

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記者王則絲／台北報導

第58屆金馬獎頒獎典禮於今（27日）晚間登場，在星光大道主持人楊千霈、徐均浩，以及主席李安率先揭開紅毯序幕後，第一位踏上紅毯的演員，為負責擔任本屆典禮主持人的林柏宏，他以一身合身黑西裝端莊現身，一出場就引起觀眾驚呼，帥氣光環噴發；以《詭扯》入圍本屆最佳男配角的劉冠廷，則是與團隊一同步上紅毯，身上的「點點」西裝，讓他顯得特別出眾。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，典禮主持人林柏宏。（圖／攝影林敬旻攝）

▲第58屆金馬獎星光紅毯，典禮主持人林柏宏。（圖／攝影林敬旻攝）

▲林柏宏。（圖／記者林敬旻攝）

林柏宏今晚紅毯造型穿著PRADA西裝，絲緞光的劍領增添高級層次，內搭的襯衫也不簡單，水晶飾領映照出點點的效果，再搭配啾啾領結，凸顯俏皮的氣息，腳上鋪滿閃亮黑鑽的PRADA樂福鞋款，也成為小亮點，意外與星光大道主持人楊千霈巧妙呼應。領口佩戴卡地亞鑽石胸針，手腕上的Pasha de Cartier計時功能腕錶亦是吸睛焦點。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《詭扯》導演許富翔、男配角劉冠廷、百白。（圖／攝影林敬旻攝）

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《詭扯》導演許富翔、男配角劉冠廷、百白。（圖／攝影林敬旻攝）

▲劉冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

同樣身為實力派演員，劉冠廷完全不輸林柏宏，今晚身穿Emporio Armani西裝亮相，與導演許富凱帶領《詭扯》團隊步上紅毯，身上的西裝全套以白色織紋點綴，出眾亮眼卻不太過頭，與林柏宏兩人碰巧都有「點點」元素上身，隔空比帥。而劉冠廷今晚也是有卡地亞珠寶加持，胸前佩戴鑽石胸針，以及另一款Pasha de Cartier鏤空精鋼腕錶。

▲林柏宏。（圖／品牌提供）

▲林柏宏珠寶行頭，卡地亞頂級珠寶系列DAHLIA鑽石胸針NT$ 1,660,000、Pasha de Cartier計時功能腕錶NT$ 293,000。（圖／品牌提供）

►金馬・紅毯／楊千霈左右鏤空「炫腹裝」辣翻！徐鈞浩挑戰芭比粉拼了

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金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 林柏宏, 劉冠廷

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