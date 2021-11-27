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金馬・紅毯／張震軍裝大衣靠金色胸針帥炸！邱澤銀色鑽錶展現出大人沉穩味

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▲第58屆金馬獎星光紅毯，《緝魂》男主角張震。（圖／記者李毓康攝）

▲張震TOM FORD的軍裝大衣穿搭非常帥氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李薇／台北報導

第58屆金馬獎紅毯上面星光熠熠，藝人張震身穿一件TOM FORD長版軍裝大衣，黑色的基底搭配上金色的配飾，在翻領上面採用絲絨感的設計，製造出兩種層次的風格，挑高的身材讓他看起來非常帥氣，一頭微捲長髮展現出浪漫優雅的風格。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《緝魂》男主角張震。（圖／記者李毓康攝）

▲金色鈕釦帶出穿搭亮點。（圖／記者李毓康攝）

這次張震選擇了TOM FORD的長版軍裝大衣，身上配戴總價370萬卡地亞珠寶腕錶系列作品，其中20萬的Panthère de Cartier美洲豹口袋珠寶，運用黃K金、兩顆沙弗萊石豹眼、黑色真漆豹鼻和豹紋，展現出高貴的質感，Trinity戒指搭配美洲豹裝飾鏤空腕錶，讓黑色的外套成為最美的陪襯，展現出精緻的細節穿搭。

▲金馬獎,金馬58紅毯,金馬58,第58屆金馬獎,2021金馬獎,張震,TOM FORD,卡地亞,邱澤,Dior,寶格麗,。（圖／品牌提供、ETtoday）

▲20萬的Panthère de Cartier美洲豹口袋珠寶，讓張震的穿搭變得更加精緻。（圖／品牌提供）

憑藉著《當男人戀愛時》入圍的男主角邱澤，同樣以20萬的DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服，搭配蝴蝶結登上紅毯，翻領的設計採用緞面的質感，讓穿搭展現出多種的層次感，另外搭配DIOR白色襯衫綴金屬蜜蜂配飾，展現出精細的風格。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《當男人戀愛時》男主角邱澤。（圖／記者李毓康攝）

▲邱澤穿搭沉穩簡約。（圖／記者李毓康攝）

不只是利用黑色的西裝，展現出男人的沈穩，左手上更是佩戴了一支銀色的寶格麗陀飛輪滿鑽腕錶，滿滿的鑽石設計要價3798萬，黑西裝與白鑽錶的搭配展現出經典風格，相較於張震運用金色調跳脫常規，更加平穩安全。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《當男人戀愛時》男主角邱澤。（圖／記者李毓康攝）

▲銀色的寶格麗陀飛輪滿鑽腕錶展現出奢華風格。（圖／記者李毓康攝）

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