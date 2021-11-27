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金馬・紅毯／溫貞菱深V禮服曬「馬甲線」　納豆踩「秘密武器」拼身高

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▲第58屆金馬獎星光紅毯，《不想一個人》女配角温貞菱、頒獎人納豆、美術陳柏任、導演范揚仲、監製黃江豐、美術執行鍾佳珮。（圖／攝影林敬旻攝）

▲以電影《不想一個人》入圍最佳女配角的溫貞菱攜手同劇演員納豆步上紅毯。（圖／攝影林敬旻攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

第58屆金馬獎頒獎典禮登場，以電影《不想一個人》入圍最佳女配角的溫貞菱攜手同劇演員納豆步上紅毯，溫貞菱一襲V領全白亮片禮服登場，惹火馬甲腰線也在鏤空設計下通通一覽無遺，而同台的納豆則是不改吸睛風格，穿著繽紛的花朵拼接西裝成功吸引觀眾眼球！

▲首圖第58屆金馬獎星光大道，温貞菱。（圖／攝影林敬旻攝）

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《不想一個人》女配角温貞菱。（圖／攝影林敬旻攝）

▲溫貞菱選穿LinLi Boutique義大利象牙白亮紋鑽光禮服亮相金馬紅毯。（圖／攝影林敬旻攝）

此次溫貞菱突破過往路線，在電影《不想一個人》以為愛瘋狂的「酒店小姐」入圍最佳女配角提名，她選穿台灣訂製婚紗禮服品牌LinLi Boutique義大利象牙白亮紋鑽光禮服亮相金馬紅毯，一身滿版的亮紋面料隨著擺動閃閃發光，胸前的V領與側身鏤空勾勒出性感曲線，最重要的是一轉身，大片美背通通一覽無遺，全身搭配價值約2000萬的Boucheron高級珠寶系列行頭，瞬間提升不少女神氣場。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎人納豆。（圖／攝影林敬旻攝）

▲▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎人納豆。（圖／攝影林敬旻攝）

▲納豆腳上的「秘密武器」厚底皮靴替他拉長不少比例。（圖／攝影林敬旻攝）

在電影中飾演溫貞菱「恩客」的納豆，與女神一起踏入紅毯被不少網友直呼：「根本最萌身高差！」納豆一頭蓬鬆捲髮穿著全黑西裝，拼接花朵的設計碰撞出不少亮點，只見他巧妙運用白色蝴蝶結點綴，營造出黑白的衝突感，腳上的「秘密武器」厚底皮靴，則悄悄替他拉長身高比例。

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