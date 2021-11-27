金馬・紅毯／魏如萱紅毯撞衫「大咖女星」！范少勳復古西裝帥翻

記者王則絲／台北報導

第58屆金馬獎頒獎典禮於今（27日）登場，星光大道上看到范少勳與魏如萱（娃娃）以頒獎嘉賓身份攜手現身，魏如萱身上的「斗篷裝」被發現與大咖女星孫藝珍、木村光希撞衫，「下身失蹤」的造型悄悄展露性感一面；范少勳今晚則是穿著黑西裝亮相，帥氣卻不喧賓奪主，還照慣例幫忙「進廣告」，意外的小小卡詞反而令觀眾覺得很可愛。

▲魏如萱、范少勳攜手亮相紅毯。（圖／台視提供）



魏如萱今晚選穿VALENTINO黑白V字印花斗篷亮相紅毯，挑戰「下身失蹤」的造型露出雙腿，並踩著極高的跟鞋拉長身形比例，十足是位俏皮的辣媽咪，不過這套「斗篷裝」，其實早已被「大咖女星」們給穿過，包括身為代言人的韓星韓藝珍，以及最強星二代木村光希，即便與眾女神撞衫魏如萱依然展現自信，穿出自己獨特的風格。

▲同款服裝孫藝珍、木村光希也穿過。（圖／記者李毓康攝、翻攝自IG）



一旁的范少勳今晚則是穿著Alexander McQueen西裝走紅毯，相當端莊有型，收腰剪裁更加凸顯高挑的身形，替他加分不少，西裝褲以9分長度收尾，走路時正好露出一小截白色內搭，整體帶出復古正裝的氛圍，由他駕馭起來十分適合，並有PIAGET珠寶加持，手上佩戴Altiplano陀飛輪鑽石腕錶、還有鑽石耳環的點綴，高級時髦感不必多說。

▲范少勳。（圖／記者李毓康攝）

▲范少勳珠寶行頭，PIAGET Altiplano手動上鍊飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶NT$7,800,000、Treasures系列18K白金鑽石耳環NT$670,000。（圖／品牌提供）