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金馬・紅毯／國民阿嬤陳淑芳穿「去年奪獎戰袍」　攜手莫子儀展影后氣勢

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▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓莫子儀、陳淑芳。（圖／記者李毓康攝）

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓莫子儀、陳淑芳。（圖／記者李毓康攝）

▲去年影后影帝陳淑芳和莫子儀擔任頒獎嘉賓，一同踏上紅毯。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第58屆金馬獎星光大道於今（27）日稍早準時登場，由徐鈞浩、楊千霈擔任星光大道主持人為紅毯拉開序幕，去年金馬一舉奪下女主角、女配角獎的國民阿嬤陳淑芳合體金馬影帝莫子儀，擔任頒獎嘉賓一同現身紅毯，淑芳阿嬤更身穿去年奪獎時的「幸運戰服」深藍色訂製旗袍，典雅貴氣之餘，影后氣勢更擋不住，搭配莫子儀與去年相似的帥氣西裝穿搭，彷彿重回兩人去年奪獎時的經典畫面。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓陳淑芳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 金馬獎陳淑芳。（圖／金馬獎提供）

▲淑芳阿嬤身穿去年奪獎的「幸運戰袍」繡花旗袍現身。（圖／攝影中心、金馬獎提供）

去年以電影《孤味》和《親愛的房客》獲得第57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角兩個獎項的國民阿嬤陳淑芳，出道60幾年來首次入圍金馬獎就得獎，當時典禮中她換穿龍笛訂製的兩套中式旗袍禮服，而其中一套深藍色刺繡旗袍，肩頸、背面拼接大片蕾絲，優雅大氣超襯淑芳阿嬤氣質。今日淑芳阿嬤再選穿這件「奪獎戰袍」現身星光大道，不僅盡顯影后氣勢，更有種為本屆入圍女主角的準影后們加持的傳承之感。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓莫子儀、陳淑芳。（圖／記者李毓康攝）

▲莫子儀穿著與去年類似的帥氣西裝套裝。

而與淑芳阿嬤同為去年第57屆金馬獎得主的影帝莫子儀，今日穿著也與去年極相似，同樣選穿詹朴APUJAN訂製的全套西裝帥氣現身，由黑灰拼接的西裝外套，在版型細節上作變化並搭配提花領結，讓整體偏暗造型中更多了點變化。

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