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金馬・紅毯／賈靜雯美胸玉腿若隱若現　戴八千萬珠寶當最貴氣巨星

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▲▼ 賈靜雯 。（圖／攝影中心攝）

▲以電影《瀑布》角逐影后寶座的賈靜雯，穿ZUHAIR MURAD禮服搭配總價約8000萬元Tiffany珠寶亮相。（圖／記者林敬閔攝）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《瀑布》一片入圍金馬獎最佳女主角的賈靜雯，今晚穿上黎巴嫩設計師創立的高訂品牌ZUHAIR MURAD透視禮服，搭配Tiffany & Co.總值近8000萬元的珠寶登上紅毯，巨鑽項鍊與鑽戒存在感十足，盡顯一姐氣勢，成為本屆金馬獎紅毯上珠寶行頭最高的女星。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／攝影中心攝）

▲賈靜雯戴Tiffany巨鑽項鍊與鑽戒，成為本屆紅毯穿搭最高價珠寶的女星。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲賈靜雯戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌重逾39克拉白鑽項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

賈靜雯所穿的ZUHAIR MURAD黑色透視禮服，讓她的事業線與美胸下緣、纖腰與大腿線條若隱若現，散發神秘又性感的氣息，但光服裝厲害不夠，她還戴上Tiffany重量級之作，展現巨星架式。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany鉑金與18K金鑲嵌黃鑽戒指，1,205,000元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany高級珠寶系列True鉑金鑲嵌主石逾9.79克拉鑽石戒指。

她所戴的Tiffany高級珠寶包括高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環、鉑金鑲嵌總重逾39克拉白鑽項鍊、True鉑金鑲嵌主石逾9.79克拉鑽石戒指以及另一枚黃鑽戒指，總值近逼8000萬元閃耀紅毯。

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金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 賈靜雯, Tiffany & Co.

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