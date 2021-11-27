金馬・紅毯／賈靜雯美胸玉腿若隱若現　戴八千萬珠寶當最貴氣巨星

▲以電影《瀑布》角逐影后寶座的賈靜雯，穿ZUHAIR MURAD禮服搭配總價約8000萬元Tiffany珠寶亮相。（圖／記者林敬閔攝）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《瀑布》一片入圍金馬獎最佳女主角的賈靜雯，今晚穿上黎巴嫩設計師創立的高訂品牌ZUHAIR MURAD透視禮服，搭配Tiffany & Co.總值近8000萬元的珠寶登上紅毯，巨鑽項鍊與鑽戒存在感十足，盡顯一姐氣勢，成為本屆金馬獎紅毯上珠寶行頭最高的女星。

▲賈靜雯戴Tiffany巨鑽項鍊與鑽戒，成為本屆紅毯穿搭最高價珠寶的女星。



▲賈靜雯戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌重逾39克拉白鑽項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）



賈靜雯所穿的ZUHAIR MURAD黑色透視禮服，讓她的事業線與美胸下緣、纖腰與大腿線條若隱若現，散發神秘又性感的氣息，但光服裝厲害不夠，她還戴上Tiffany重量級之作，展現巨星架式。

▲Tiffany鉑金與18K金鑲嵌黃鑽戒指，1,205,000元。





▲Tiffany高級珠寶系列True鉑金鑲嵌主石逾9.79克拉鑽石戒指。



她所戴的Tiffany高級珠寶包括高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環、鉑金鑲嵌總重逾39克拉白鑽項鍊、True鉑金鑲嵌主石逾9.79克拉鑽石戒指以及另一枚黃鑽戒指，總值近逼8000萬元閃耀紅毯。

►金馬・紅毯／龍劭華女兒的玫瑰胸針有洋蔥 他戴過奪金鐘視帝

►金馬・紅毯／45歲李心潔一身螢光綠「成功回春」，網讚女神降臨

