金馬・紅毯／范少勳破天荒奪第一！「三帥名單超激烈」張震成遺珠

記者鮑璿安／台北報導

第58屆金馬獎星光大道落幕，《ET FASHION》特別邀請知名造型師鄭凱文Kevin Cheng 擔任造型評審，為大家選出本屆的「紅毯三帥」。結果出爐，第一名由范少勳拿下，鄭凱文直言「一切乾淨俐落」，而第二、第三名分別由柯震東、邱澤緊追，張震則擦身而過成為遺珠。

第一帥 范少勳

▲范少勳選擇Alexander McQueen 西裝出席金馬紅毯，奪下最帥寶座。（圖／記者李毓康攝、金馬執委會提供）

范少勳今年延續去年金馬紅毯，同樣選擇Alexander McQueen 西裝外套，但呈現出不一樣的效果，鄭凱文大讚，「頭髮很加分，搭配西裝有復古質感，而且襪子特別選了白襪，與褲型長度、配件搭配，所有的呈現一切都乾淨俐落。」尤其范少勳是金馬典禮常客，能夠在正式的西裝穿著中，玩出不同的風格，這點很加分。

第二帥 柯震東

▲柯震東穿著NAMESAKE高訂短版西裝外套，呈現出自己風格。（圖／記者李毓康攝、金馬執委會提供）



柯震東穿著NAMESAKE高訂短版西裝外套出席紅毯，打破男星普遍以合身西裝走紅毯的刻板印象，鄭凱文提到，「穿出自己應該出現的樣子，今天把身材比例做出來，年輕、領帶配色也好看。」柯震東選擇腳踩球鞋出席紅毯，算是一種趨勢，鄭凱文認為，不會感到不正式，短版西裝搭配球鞋反而是很協調的，尤其是他穿著台灣設計師作品，捨棄一線精品卻依舊打造出明星氣勢，很值得鼓勵。

第三帥 邱澤

▲《當男人戀愛時》邱澤穿DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服。（圖／記者李毓康攝）

邱澤今晚以DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服步上紅毯，將以《當男人戀愛時》搶最佳男主角，他俐落的剪裁效果搭配領結很有紳士態度，鄭凱文形容是「非常經典男生穿西裝的樣子」。

▲林柏宏、張震與本屆金馬紅毯三帥擦身而過。（圖／攝影林敬旻攝、金馬執委會提供）

林柏宏以PRADA西裝搭配水晶飾領襯衫創造高級感，唯一可惜之處在於鞋款的選擇，林柏宏穿著的是黑鑽款，鄭凱文認為若換成比較跳色的會更活潑，或是穿正式皮鞋呈現經典的紳士風範最直接。張震則是身穿TOM FORD長版軍裝大衣出席，但相對之下褲長過長，沒有拿捏好比例稍有不足。