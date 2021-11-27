fb ig video ETtoday search mobile

金馬・紅毯／范少勳破天荒奪第一！「三帥名單超激烈」張震成遺珠

>

記者鮑璿安／台北報導

第58屆金馬獎星光大道落幕，《ET FASHION》特別邀請知名造型師鄭凱文Kevin Cheng  擔任造型評審，為大家選出本屆的「紅毯三帥」。結果出爐，第一名由范少勳拿下，鄭凱文直言「一切乾淨俐落」，而第二、第三名分別由柯震東、邱澤緊追，張震則擦身而過成為遺珠。

第一帥 范少勳

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓范少勳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓范少勳、魏如萱。（圖／金馬執委會提供）

▲范少勳選擇Alexander McQueen 西裝出席金馬紅毯，奪下最帥寶座。（圖／記者李毓康攝、金馬執委會提供）

范少勳今年延續去年金馬紅毯，同樣選擇Alexander McQueen 西裝外套，但呈現出不一樣的效果，鄭凱文大讚，「頭髮很加分，搭配西裝有復古質感，而且襪子特別選了白襪，與褲型長度、配件搭配，所有的呈現一切都乾淨俐落。」尤其范少勳是金馬典禮常客，能夠在正式的西裝穿著中，玩出不同的風格，這點很加分。

第二帥 柯震東

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《月老》柯震東。（圖／記者李毓康攝）

▲柯震東 。（圖／金馬執委會提供）

▲柯震東穿著NAMESAKE高訂短版西裝外套，呈現出自己風格。（圖／記者李毓康攝、金馬執委會提供）

柯震東穿著NAMESAKE高訂短版西裝外套出席紅毯，打破男星普遍以合身西裝走紅毯的刻板印象，鄭凱文提到，「穿出自己應該出現的樣子，今天把身材比例做出來，年輕、領帶配色也好看。」柯震東選擇腳踩球鞋出席紅毯，算是一種趨勢，鄭凱文認為，不會感到不正式，短版西裝搭配球鞋反而是很協調的，尤其是他穿著台灣設計師作品，捨棄一線精品卻依舊打造出明星氣勢，很值得鼓勵。

第三帥 邱澤

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《當男人戀愛時》男主角邱澤。（圖／記者李毓康攝）

▲《當男人戀愛時》邱澤穿DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服。（圖／記者李毓康攝）

邱澤今晚以DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服步上紅毯，將以《當男人戀愛時》搶最佳男主角，他俐落的剪裁效果搭配領結很有紳士態度，鄭凱文形容是「非常經典男生穿西裝的樣子」。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，典禮主持人林柏宏。（圖／攝影林敬旻攝）

▲▼第58屆金馬獎星光紅毯，《緝魂》導演程偉豪、張震(男主角)、林暉閔(引言人)、陳彥齊(改編劇本)、郭憲聰_劉惟熠(視覺效果)、梁碩麟_廖惠麗(美術)、葉竹真(造型)、解孟儒(剪輯)、簡豐書_李育智。（圖／金馬執委會提供）

▲林柏宏、張震與本屆金馬紅毯三帥擦身而過。（圖／攝影林敬旻攝、金馬執委會提供）

林柏宏以PRADA西裝搭配水晶飾領襯衫創造高級感，唯一可惜之處在於鞋款的選擇，林柏宏穿著的是黑鑽款，鄭凱文認為若換成比較跳色的會更活潑，或是穿正式皮鞋呈現經典的紳士風範最直接。張震則是身穿TOM FORD長版軍裝大衣出席，但相對之下褲長過長，沒有拿捏好比例稍有不足。

▲金馬紅毯評審 鄭凱文 。（圖／記者林明瑋製）

關鍵字：

金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 范少勳, 柯震東, 邱澤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最喜歡裝傻，實際上卻超精明的3星座！TOP1只是態度低調，其實最能洞察人心

最喜歡裝傻，實際上卻超精明的3星座！TOP1只是態度低調，其實最能洞察人心

12星座2022年運公開！雙子信自己得永生、獅子交友要選對的人

12星座2022年運公開！雙子信自己得永生、獅子交友要選對的人

潤娥披白紗仙氣逼人！51歲金惠秀祭出「人間胸器」打趴全場女星

潤娥披白紗仙氣逼人！51歲金惠秀祭出「人間胸器」打趴全場女星

哈佛大學推薦「提升睡眠品質」3秘訣　睡前15分鐘超關鍵 連地板都拆光走人！IKEA「重回敦北」背後逆轉原因曝光 惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸 買一晚送一晚！日月潭旅館住兩天才2899元　還有台中、花蓮、苗栗可選 陳美鳳露傲人美腿秀香奈兒7萬長靴　拉鍊一拉秒變短靴超實穿　 「地瓜」吃對方法還你窈窕好身材　網推3款最好吃，超商就買得到 賽琳娜穿「克里斯伊凡毛衣」掀粉絲暴動　狂腦補：兩人真的談戀愛？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面