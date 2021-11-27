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金馬・紅毯／李心潔、陳庭妮比誰大膽爭「第一美」　王淨因「一缺點」落榜

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記者王則絲／台北報導

第58屆金馬獎頒獎典禮星光大道告一段落，《ET FASHION》特別邀請知名造型師鄭凱文擔任本屆紅毯評審，為讀者們選出「紅毯三美」。三美出爐結果由李心潔奪下第一美，令人驚豔的螢光綠色禮服成功在眾星之中殺出重圍，陳庭妮以超難駕馭的前衛禮服獲得第二美，第三美則是王渝萱，另外，備受看好的温貞菱、王淨、賈靜雯因為一些小缺點而淪為本屆紅毯遺珠。

第一美：李心潔

李心潔今晚選穿VALENTINO的螢光綠色平口禮服作為紅毯戰袍，大膽選擇讓她一舉奪下了「紅毯第一美」，評審鄭凱文讚賞：「很佩服她的勇氣，因為她的禮服很難穿，顏色太難駕馭了。」雖然是金馬紅毯上不常見的顏色，但是李心潔成功撐住了，且眉上齊瀏海的髮型也備受讚譽，搭配BOUCHERON珠寶簡約大器，「飾品搭配得很簡約，不搶也不過。」

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓李心潔。（圖／記者李毓康攝）

▲李心潔。（圖／記者李毓康攝）

第二美：陳庭妮

陳庭妮今晚的戰袍選擇也十分大膽，一襲Andrew GN的黑色魚尾禮服，綴以綠色的腰封設計，肩膀的公主澎袖浮誇卻不失莊重，鄭凱文評道：「這件禮服的廓形很明顯，肩、腰比例有巨大差異，本就是模特兒的陳庭妮撐得起來這套禮服。」將前衛特殊的設計駕馭得游刃有餘。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《青春弒戀》陳庭妮。（圖／攝影林敬旻攝）

▲陳庭妮。（圖／記者林敬旻攝）

第三美：王渝萱

甫確定奪下本屆最佳女配角的王渝萱是位時尚潛力股，今晚她以CHANEL的黑白套裝亮相紅毯，評審提到：「我覺得最大的優點是氣質很好，女生的帥跟女生的浪漫都有展現出來，這套是很不錯的選擇。」且認為她獨特的個人氣質與品牌十分相襯，「有種書卷味、怪怪的女生的感覺，又不會讓人覺得難以親近。」另外，瀏海與直髮的髮型也是一個加分的點。

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《該死的阿修羅》女配角王渝萱。（圖／攝影林敬旻攝）

▲王渝萱。（圖／記者林敬旻攝）

遺珠：王淨、温貞菱、賈靜雯

本屆紅毯遺珠許多，包括實力派新生代女演員王淨，今晚以台灣訂製婚紗品牌LinLi Boutique的流蘇禮服登場，露出整片美背，優雅又有些小性感，但是評審認為缺點在於頭髮，「因為她瘦了，這髮型視覺上讓比例失調。」温貞菱與王淨同樣選以LinLi Boutique的禮服，深V、挖腰設計十分性感，但是顯得中規中矩，「依舊保持紅毯上該出現的質感，但是沒有驚喜。」

最後，紅毯常勝軍賈靜雯今晚穿著高訂品牌ZUHAIR MURAD透視禮服現身，的確華麗高級，不過卻讓評審認為：「賈靜雯氣質高雅，這套禮服也很有態度，可惜細節繁複，反而過於花俏，沒有讓彼此加分。」胸口的項鍊也略顯多餘。

►金馬・紅毯／范少勳奪第一！「三帥名單超激烈」張震成遺珠

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《瀑布》王淨。（圖／記者李毓康攝）

▲第58屆金馬獎星光紅毯，《不想一個人》女配角温貞菱。（圖／攝影林敬旻攝）

▲▼ 賈靜雯 。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨、温貞菱、賈靜雯。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲金馬紅毯評審 鄭凱文 。（圖／記者林明瑋製）

關鍵字：

金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 紅毯三美, 李心潔, 陳庭妮, 王渝萱, 王淨, 温貞菱, 賈靜雯

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