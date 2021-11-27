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金馬・妝髮／賈靜雯、溫貞菱「美得很高級」　王淨仙氣十足但有「一處」可惜

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▲▼ 金馬妝髮3美。（圖／攝影中心）

▲專業彩妝師選出金馬紅毯3美。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第58屆金馬獎星光大道已於稍早完美落幕，女星比美廝殺不僅比服裝，妝容髮型也是關鍵，好的妝髮讓服裝更加分，搭配不當可能直接拖垮造型。《ET FASHION》找來人氣彩妝造型師王盈喬選出紅毯妝髮3美，3名入選女星讓她直呼「美得很高級！」快來看看誰進榜？

▲▼ 金馬妝髮3美。（圖／攝影中心）

溫貞菱

以電影《不想一個人》入圍最佳女配角的溫貞菱，今天選穿台灣訂製婚紗禮服品牌LinLi Boutique象牙白亮紋鑽光禮服踏上紅毯，胸前V領加上腰間側邊挖空的設計，讓性感腹肌、美背藏不住，突破文青女神風格，大秀好身材。

雖然她的妝乍看之下看似有點清淡，但其實卻是為整體造型更加分的關鍵，讓化妝師王盈喬讚「美得很高級！」整體造型看起來很溫柔大氣，皮膚光澤感很漂亮，保留了肌膚真實質感，而野生眉又讓她溫柔之餘還多了一點個性感，非常符合她的氣質，尤其臥蠶和唇色配起來就會比較有溫柔、甜美少女感，再加上腮紅透出來的紅潤感，讓她整個人有種「渾然天生的美」的感覺。

▲▼ 金馬妝髮3美。（圖／攝影中心）

▲▼ 金馬妝髮3美。（圖／攝影中心）

賈靜雯

而今年以《瀑布》入圍最佳女主角獎的賈靜雯，今晚穿上黎巴嫩設計師高訂品牌ZUHAIR MURAD的黑色透視禮服，讓美胸、纖腰與大腿線條若隱若現，搭配總價近8000萬元的珠寶，大展神秘性感魅力，又展現巨星氣勢。

而她的妝容更是美得恰到好處，眉毛和髮色有融合感，且紅唇選用柔霧感質地，不會顯得過於誇張，雖然吸睛但整體看起來又是有柔和感的，如果選錯就會顯得太過成熟，加上眼影沒有強調色彩，只是帶出輪廓，搭配乾淨眼線，能凸顯眼型又不會過濃。唯一美中不足的是，頭髮有點毛躁感，光亮感不足，有點可惜。

▲▼ 金馬妝髮3美。（圖／攝影中心）

王淨

國民學姊王淨同樣以《瀑布》入圍最佳女主角獎，與劇中媽媽賈靜雯共同角逐影后，今晚選穿台灣訂製婚紗禮服品牌LinLi Boutique量身訂製的幾何珠光流蘇禮服，讓她的清純甜美氣質更有仙氣。

而她的妝也大獲好評，整體妝容很乾淨之餘，細節又都顧得很好，腮紅運用得很恰到好處，甜美又很仙氣，又能襯的整體皮膚澎潤度很漂亮，加上眼周點綴得亮粉，「讓眼睛像一道銀河滑過」，就算在紅毯燈光下，妝容也顯得很好看，該有的光澤、該收的陰影全都做到，可說是「凹凸有緻」。但可惜的是髮型也不夠好，垂墜辮子鬆度沒有出來，讓比例有點失調。

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