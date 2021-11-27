金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適

▲賈靜雯變身冰花煎餃。（圖／記者李毓康攝）



記者李薇／台北報導

第58屆金馬獎在27日晚間登場，紅毯上所有男女星比帥比美，不過，部落客個人意見認為，賈靜雯挑選的黎巴嫩設計師高訂品牌ZUHAIR MURAD透視黑禮服，仔細看像是一個燒焦的「冰花煎餃」，整個冰花栩栩如生，但就是燒成了黑色。

▲李沐看起來像是穿了幫寶適。（圖／記者林敬旻攝）



不只是賈靜雯被批，被譽為「怪物新人」的李沐以《青春弒戀》入圍，在紅毯上她穿了Saint Laurent 2021秋冬系列的黑白拼接蝴蝶結連身褲現身，超深V的設計看起來非常火辣，但個人意見卻覺得，看起來像是性感上衣和「幫寶適」的組合，大膽嘗試是好，但因為上衣太小、短褲太大，看起來頗有照哈哈鏡的感覺。

▲溫貞菱性感的穿搭變成風力發電的葉片。（圖／記者林敬旻攝）



向來以氣質登場的溫貞菱，以電影《不想一個人》入圍最佳女配角，這次穿搭挑選了一襲深V領白色亮片禮服，在腰間設計出挖空的風格，展現出纖纖細腰，但個人意見看了卻覺得很像「風力發電的葉片」，建議胸前跟側腰選一個地方露，看起來會更有力量。

▲許瑋甯少了一點驚艷的特色。（圖／記者林敬旻攝）



以一身Tarik Ediz紫色禮服亮相的許瑋甯，在胸前製作出西裝翻領的設計，看起來中性卻又帶點性感，但個人意見認為，選了一個好顏色，禮服有設計感，珠寶也很美，人也很美，但就是少了一點令人驚豔的獨特性，所以搭配起來沒有想像中的驚艷。

▲李心潔螢光綠色的禮服輕鬆駕馭。（圖／記者李毓康攝）



當然也有表現得可圈可點的女星，個人意見認為，李心潔的Valentino綠色禮服令人眼前一亮，整個人洋溢著一種春天氣息，露肩和低袖子的搭配，讓整體造型輕盈又不失女星的大器感；艾怡良的PRONOVIAS金色禮服展現出電影女演員的經典風華，布料上面不規則的設計搭配上手鏈、耳環，整體恰到好處。

▲艾怡良金色禮服也很有質感。（圖／記者林敬旻攝）