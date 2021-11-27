金馬・紅毯／「3驚」楊貴媚螢光綠配手套踩地雷！　艾怡良用力過猛穿老了

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第58屆金馬獎星光大道華麗落幕，本屆紅毯除了比帥比美之外，《ET FASHION》特別整理了紅毯「三驚」，少不了壓軸登場的女星白靈，以緊身衣拼接比基尼曬出半身火辣輪廓，再以「做最精彩的你自己」驚艷眾人。另外，大家認為楊貴媚、艾怡良穿著失算，踩了紅毯地雷。

▲楊貴媚以螢光綠西裝外套搭配亮片裙裝，重點太多。（圖／記者李毓康攝）

影后楊貴媚年過60歲，依舊維持窈窕體態不容易，但這次以螢光綠西裝外套搭配亮片裙裝亮相卻失算，她試圖打造出跳色活潑感，是很大膽的選擇，不過一不小心全身重點太繁雜，除了服裝的刺繡細節之外，還加上手套配飾與珍珠項鏈疊加，一時不知焦點放在何處，瞬間變得很難駕馭。

▲艾怡良金屬平口裙裝穿出老態。（圖／攝影林敬旻攝）

艾怡良今晚成功以《我這個人》奪下「最佳原創電影歌曲」大獎，本次戰袍運用金屬平口裙裝創造不同火花，可惜一不小心穿出了超齡氣息，裙裝上的紋理細節不太自然，反而有金屬生鏽感，讓她在鏡頭呈現下不如預期。另外紅唇與披肩長髮用力過猛，並未起到加分作用。





▲2018第29屆金曲獎，艾怡良造型受到好評。（圖／攝影中心）



對比2018年金曲獎，艾怡良曾經以一套Terik Ediz禮服露出纖細腰線彰顯天后氣場，更一舉拿下《ET FASHION》評選的紅毯第一美，今年的穿著沒有達到往年水準，相較之下的確失色不少。

▲白靈「做最精彩的你自己」達到效果。（圖／記者李毓康攝）

最後網友期待的壓軸女星白靈，果然沒有辜負大家，繼先前有龍袍加身後，今年以半裸洋裝拼接比基尼登上紅毯，同時書寫繁體「做最精彩的你自己」，讓人眼睛一亮，就連妝髪也效果十足，多顆包包頭加上紅色結繩髮飾串接，從上到下不放過每個細節，專心呈現完美的自己，除了驚人更多的是驚喜。