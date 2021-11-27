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金馬・時尚／女星群起開闢「深V」禮服戰場　流蘇長項鍊襯事業線

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▲▼ 金馬獎 。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬珠寶 。（圖／公關照）

▲許瑋甯（上）佩戴香奈兒Fontaine鑽石項鍊，8,315,000元。（圖／記者林敬閔攝、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金馬獎紅毯不少女星開闢「深V」禮服戰場，讓國際珠寶品牌的華麗長項鍊終於出籠，最佳代表是許瑋甯與獲最佳新演員提名的李沐，尤其是許瑋甯所戴的香奈兒（CHANEL）Fontain鑽石項鍊誠如其名，鑲嵌289顆總重約17.39克拉明亮式切割鑽石及45顆總重約2.13克拉花式切割鑽石，猶如噴泉般的閃亮線條從胸前流洩而下，迷人極了。

▲▼ 金馬獎 。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬珠寶 。（圖／公關照）

▲李沐（上）將Boucheron Pompon黑色漆飾的鑽石與縞瑪瑙項鍊繞兩圈佩戴，5,300,000元。（圖／記者林敬閔攝、品牌提供）

李沐搭配的Boucheron高級珠寶系列Pompon項鍊，設計也有異曲同工之妙，嬌小的她特別將項鍊繞兩圈佩戴，讓鑲嵌鑽石與縞瑪瑙的流蘇項鍊恰好落在胸前吸睛；擔任頒獎人的楊貴媚也戴長項鍊亮相，她選擇MIKIMOTO Double Eight系列Y字珍珠項鍊，優雅又有個性。

▲▼ 金馬獎 。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬珠寶 。（圖／公關照）

▲楊貴媚（上）巧搭MIKIMOTO Double Eight系列珍珠項鍊，358,000元。（圖／記者林敬閔攝、品牌提供）

不僅長項鍊吸睛，造型突出的耳環也能襯出氣勢，今晚在金馬獎舞台獻唱《最愛》的張清芳，以黑色禮服搭配珠寶設計師趙心綺同名品牌CINDY CHAO的十字架造型耳環，鑲嵌2顆5.25克拉蛋面藍寶石星石、11.17克拉花式切割鑽石與20.15克拉藍寶石，無論鏡頭拉近或拉遠，大器耳環都讓人難以忽視。

▲▼ 張清芳 。（圖／金馬執委會）

▲張清芳演唱《最愛》，耳際的CINDY CHAO十字架造型耳環非常搶眼。（圖／金馬執委會提供）

▲▼金馬珠寶 。（圖／公關照）
▲CINDY CHAO鑲嵌藍寶石與鑽石的十字架造型耳環。（圖／品牌提供）

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