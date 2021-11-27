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金馬・紅毯／女星禮服「超繽紛」，冷門色上身沒在怕

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▲▼金馬女星。（圖／記者林敬旻、李毓康攝、台視提供）

▲第58屆金馬獎女星服裝各有特色。（圖／台視提供、記者李毓康攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第58屆金馬獎的女星造型很繽紛，和以往的黑白色調比起，今年不少女星大膽穿上彩色禮服超吸睛，陳妍霏的嫩橘、宋芸樺的粉紫色都很襯氣質，李心潔的螢光綠色殺出重圍，擔任頒獎人的陳庭妮和溫貞菱也是一紅一綠現身，視覺超活潑！

▲▼金馬女星。（圖／記者林敬旻、李毓康攝、台視提供）

▲陳妍霏亮橘色禮服非常亮眼。（圖／記者李毓康攝）

陳妍霏今年以頒獎嘉賓走上紅毯，以一襲亮麗優雅橘色禮服，搭配De Beers Jewellers 梨形鑽石耳環，襯托她清新氣質。

▲▼金馬女星。（圖／記者林敬旻、李毓康攝、台視提供）

▲宋芸樺的粉紫色造型優雅大方。（圖／記者李毓康攝）

宋芸樺紅毯穿著Andrew Gn粉紫色禮服現身，女神氣場全開，佩戴Boucheron珠寶，視覺平衡剛剛好。

▲▼金馬女星。（圖／記者林敬旻、李毓康攝、台視提供）

▲李心潔大膽用色稱霸紅毯。（圖／記者李毓康攝）

久未露面的李心潔一身螢光綠禮服讓人驚喜，搭上她的俏麗短髮，整體時髦有型，搭配造型感Boucheron珠寶耳環，堪稱最強紅毯示範。

▲▼金馬女星。（圖／台視提供）

▲陳庭妮和溫貞菱的頒獎造型很有巧思。（圖／台視提供）

入圍《最佳女配角》兼頒獎人的陳庭妮和溫貞菱，台上服裝也很亮眼，兩人以紅綠雙色搭配，陳庭妮的綠色金蔥細肩帶禮服優雅大氣，溫貞菱一身紅色西裝褲裝巧妙呼應，十分協調。

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金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 宋芸樺, 李心潔, 陳庭妮, 溫貞菱

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