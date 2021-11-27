金馬・紅毯／影帝張震奪網友票選第一帥！王淨以超高分無懸念奪冠

記者王則絲／台北報導

第58屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，《ET FASHION》特別邀請近萬網友票選心目中的紅毯最帥與最美，以滿分10分為基準投票後，計算得出平均分數，結果出爐由張震奪下網友票選第一帥，以些微差距險勝林柏宏，網友票選第一美則是由王淨拿下，成功彌補了在「評審三美」中落榜的遺憾。

網友票選最帥：張震，9.68分

甫確定奪下本屆金馬影帝的張震，也榮獲了網友票選的「第一帥」！今晚張震穿著的TOM FORD長版軍裝大衣簡直帥翻了，為全場少數選穿長版大衣的男星，雖然造型整體莊重低調卻更顯出眾，在滿分10的網友票選中，以9.68分的高分獲勝，今晚頗受好評的主持人林柏宏則是得到9.63分，以些微差距落敗，也著實可惜。

▲張震。（圖／記者李毓康攝）



網友票選最美：王淨，9.61分

王淨今晚選以LinLi Boutique的純白流蘇禮服走紅毯，削肩設計可以明顯看出近期瘦身有成，下襬豐沛的羽毛流蘇帶出氣場，同時也讓她仙氣飄飄，平時維持短髮造型的她，今晚則是做了一頭浪漫編髮，頗有公主氣息，雖然在「評審三美」中遺憾落榜，但是卻在網友票選中以9.61分的高分無懸念奪冠，成功扳回一城。

▲王淨。（圖／記者李毓康攝）

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