fb ig video ETtoday search mobile

金馬・紅毯／網友票選最佳CP！《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯西裝領制霸紅毯

>

記者李薇／台北報導

每一部劇通常都會有最速配的CP組合，在第58屆金馬獎頒獎典禮上，螢幕情侶們通常也會登場走紅毯，雖然不一定有合體，但粉絲都會緊盯彼此的互動，《ET FASHION》也票選紅毯最棒的CP組合，包括《當男人戀愛時》邱澤和許瑋甯、《火神的眼淚》劉冠廷和陳庭妮，都榮登冠亞軍。

▲最佳CP。（圖／品牌提供、ETtoday）

NO.1：《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯

在賣座的電影裡面《當男人戀愛時》，邱澤、許瑋甯當「銀幕CP」，甚至被報導假戲真做，這次在紅毯上，邱澤以一身20萬的DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服，搭配蝴蝶結登上紅毯，翻領的設計採用緞面的質感，讓穿搭展現出多種的層次感，另外，搭配DIOR白色襯衫綴金屬蜜蜂配飾，展現出精緻的風格。

許瑋甯則是穿上了Tarik Ediz紫色禮服，深V的西裝外套翻領設計，看起來很有質感，中央佩戴近1,300萬香奈兒頂級珠寶，亮色調不但讓她肌膚看起來更加白皙透明，也意外展現出女星的優雅大氣，制霸紅毯。

▲最佳CP。（圖／品牌提供、ETtoday）

NO.2：《火神的眼淚》劉冠廷、陳庭妮

以《火神的眼淚》組成「伶陽CP」的形象深植人心，是許多粉絲都希望他們能有情人終成眷屬的一對，這次在紅毯上，兩人不約而同地挑選了同樣的黑色穿搭，劉冠廷今晚穿上Emporio Armani西裝亮相，點點的布料設計看起來頗有童心的感覺，搭配上胸前佩戴的卡地亞鑽石胸針，以及另一款Pasha de Cartier鏤空精鋼腕錶，增添時髦質感。

身為女星擁有多種顏色、材質的穿搭可以選擇，但陳庭妮這次挑選了一襲黑色Andrew GN魚尾禮服，在腰間綴以綠色的緞帶設計，看起來有顯瘦的效果，並且在肩膀採用公主澎袖，浮誇卻不失莊重，展現出女星的大氣優雅。

關鍵字：

金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 邱澤, 許瑋甯, 劉冠廷, 陳庭妮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

金馬・妝髮／賈靜雯、溫貞菱「美得很高級」　王淨仙氣十足但有「一處」可惜

金馬・妝髮／賈靜雯、溫貞菱「美得很高級」　王淨仙氣十足但有「一處」可惜

金馬・紅毯／女星禮服「超繽紛」，冷門色上身沒在怕

金馬・紅毯／女星禮服「超繽紛」，冷門色上身沒在怕

金馬・時尚／女星群起開闢「深V」禮服戰場　流蘇長項鍊襯事業線

金馬・時尚／女星群起開闢「深V」禮服戰場　流蘇長項鍊襯事業線

金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適 金馬・紅毯／李心潔、陳庭妮比誰大膽爭「第一美」　王淨因「一缺點」落榜 金馬・紅毯／45歲李心潔一身螢光綠「成功回春」，網讚女神降臨 金馬・紅毯／魏如萱紅毯撞衫「大咖女星」！范少勳復古西裝帥翻 金馬・紅毯／溫貞菱深V禮服曬「馬甲線」　納豆踩「秘密武器」拼身高 金馬・紅毯／國民阿嬤陳淑芳穿「去年奪獎戰袍」　攜手莫子儀展影后氣勢 金馬・紅毯／龍劭華女兒的玫瑰胸針有洋蔥　他戴過奪金鐘視帝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面