金馬・紅毯／網友票選最佳CP！《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯西裝領制霸紅毯

記者李薇／台北報導

每一部劇通常都會有最速配的CP組合，在第58屆金馬獎頒獎典禮上，螢幕情侶們通常也會登場走紅毯，雖然不一定有合體，但粉絲都會緊盯彼此的互動，《ET FASHION》也票選紅毯最棒的CP組合，包括《當男人戀愛時》邱澤和許瑋甯、《火神的眼淚》劉冠廷和陳庭妮，都榮登冠亞軍。

NO.1：《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯

在賣座的電影裡面《當男人戀愛時》，邱澤、許瑋甯當「銀幕CP」，甚至被報導假戲真做，這次在紅毯上，邱澤以一身20萬的DIOR西服巴黎訂製黑色緞面領晚宴服，搭配蝴蝶結登上紅毯，翻領的設計採用緞面的質感，讓穿搭展現出多種的層次感，另外，搭配DIOR白色襯衫綴金屬蜜蜂配飾，展現出精緻的風格。

許瑋甯則是穿上了Tarik Ediz紫色禮服，深V的西裝外套翻領設計，看起來很有質感，中央佩戴近1,300萬香奈兒頂級珠寶，亮色調不但讓她肌膚看起來更加白皙透明，也意外展現出女星的優雅大氣，制霸紅毯。

NO.2：《火神的眼淚》劉冠廷、陳庭妮

以《火神的眼淚》組成「伶陽CP」的形象深植人心，是許多粉絲都希望他們能有情人終成眷屬的一對，這次在紅毯上，兩人不約而同地挑選了同樣的黑色穿搭，劉冠廷今晚穿上Emporio Armani西裝亮相，點點的布料設計看起來頗有童心的感覺，搭配上胸前佩戴的卡地亞鑽石胸針，以及另一款Pasha de Cartier鏤空精鋼腕錶，增添時髦質感。

身為女星擁有多種顏色、材質的穿搭可以選擇，但陳庭妮這次挑選了一襲黑色Andrew GN魚尾禮服，在腰間綴以綠色的緞帶設計，看起來有顯瘦的效果，並且在肩膀採用公主澎袖，浮誇卻不失莊重，展現出女星的大氣優雅。