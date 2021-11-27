金馬・時尚／張震戴卡地亞美洲豹錶封影帝　邱澤3798萬鑽錶閃爆

▲張震搭配卡地亞Pasha de Cartier美洲豹裝飾鏤空腕錶，3,410,000元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

男星參加金馬盛會除了以胸針搭配正裝，人人都戴上名錶增添亮點，卡地亞（Cartier）美洲豹珠寶與腕錶無疑是張震的幸運配件，包括Panthère de Cartier美洲豹口袋珠寶、美洲豹裝飾鏤空腕錶都伴他奪得本屆最佳男主角大獎，也襯托出影帝氣勢。

▲奪得金馬獎最佳男配角劉冠廷，戴卡地亞Pasha de Cartier鏤空精鋼腕錶，815,000元。（圖／卡地亞提供）

不僅影帝張震愛鏤空錶，贏得金馬獎最佳男配角獎的劉冠廷，也戴著卡地亞Pasha de Cartier鏤空精鋼腕錶抱回獎座。而全場最閃亮的當屬入圍最佳男主角的邱澤，他以DIOR正裝搭配寶格麗（BVLGARI）價值高達37,980,000元的限量VLGARI OCTO L’ORIGINALE陀飛輪滿鑽腕錶，整只錶除了6時位置的陀飛輪裝置，其他如面盤、錶圈、錶殼至鍊帶共鑲嵌1139顆總重約46.22克拉美鑽，華麗至極。

▲邱澤戴寶格麗OCTO L'Originale 陀飛輪滿鑽腕錶，37,980 000元。（圖／寶格麗提供）

擔任頒獎人的范少勳也選擇奢華鑽錶，佩戴780萬元伯爵（PIAGET）Altiplano手動上鍊飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶，偏心時分盤與陀飛輪相呼應，大小不一的美鑽灑落在面盤上，配上梯鑽錶圈展現層次感，也是一款結合珠寶與製錶精湛工藝的精采錶款。

▲范少勳戴伯爵Altiplano手動上鍊飛行陀飛輪頂級珠寶鑽石腕錶，7,800,000元。（圖／伯爵提供）

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