金馬・時尚／賈靜雯穿「男裝禮服」霸氣奪影后　辣露纖腰美腿超吸睛

▲賈靜雯奪下本屆最佳女主角。（圖／金馬執委會提供）

記者張毓容／台北報導

第58屆金馬獎最後幾波高潮來到最佳男、女主角頒獎部分，而被譽為「死亡之組」的女主角獎最終由賈靜雯奪下，頒獎典禮上一改星光紅毯時的神秘性感風格，換穿男裝品牌設計的西裝領亮片開衩禮服，又帥又美，氣勢十足又吸睛，果然一舉奪下影后寶座。

▲典禮時換穿男裝品牌設計的亮片開衩禮服，又帥又美的個性穿著氣勢十足。（圖／品牌提供，以下同）



賈靜雯2019年以夯劇《我們與惡的距離》痛失兒子的宋喬安，獲得第54屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，時隔兩年，今年再度以《瀑布》的媽媽一角奪下第58屆影后，而她上台領獎時的「幸運戰袍」更暗藏玄機。

典禮中換上的西裝領亮片開衩禮服來自比利時設計師男裝品牌LES HOMMES，融合男裝、女裝的設計，呈現雌雄同體的個性風格，而珠寶則選擇同樣來自於Tiffany的純銀鏈結設計耳環及多款18K白金鑲鑽石戒指，讓整體造型更增添俐落感，更襯出影后氣勢。

▲不僅換裝，她的妝容也搭配服裝換唇色。

不僅換裝，她的妝容也為了搭配個性亮片禮服做變化，原先紅毯妝容選用「Dior藍星唇膏 璀璨蒙田限量版#858」，以柔霧感的楓葉棕紅色帶出性感女人味；而典禮上則是先以「Dior藍星唇膏 璀璨蒙田限量版#466」打底再疊擦一點#858，打造出時尚俐落又不失溫柔的氣勢妝容，迎接頒獎時刻。