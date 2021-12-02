專訪／夏姿春夏嬉戲馬戲團　王陳彩霞「及格哲學」：萬事沒有100分

▲夏姿2022春夏系列選擇嬉戲為題是一大創舉。（影／記者呂佳賢攝）

記者鮑璿安／專訪

台灣設計師品牌夏姿・陳 SHIATZY CHEN站在華人時尚的制高點，2022春夏系列選擇嬉戲為題，以西方馬戲團為靈感，是活潑大膽的嘗試。設計總監王陳彩霞特別接受《ET FASHION》專訪，提及創作過程的困難點，她謙虛給這系列打了分數：「沒有100分，能夠及格就是很不錯。」

▲夏姿創意總監王陳彩霞。（圖／記者李毓康攝）

馬戲團般的造型通過褶飾花邊的脖圍、蕾絲呈現，可拆式搭配玩轉日常，設計總監王陳彩霞女士將她所擅長的中西結合玩出新高度，就如同她活躍的性格，王陳彩霞提到：「找主題很難，春夏（時節）來做馬戲團是最好的，看到不錯的布料可以結合，這個主題就誕生了。」 說起來簡單，但要在服裝中融入小丑、馴獸師元素，顧客願不願意穿又是一大困難點，「不能太over，顧客會不接受，最後那件衣服還要兼顧實穿性，是設計過程比較難的地方。」

▲設計總監王陳彩霞女士將她所擅長的中西結合玩出新高度。（圖／記者李毓康攝）

本季以蕾絲荷葉堆疊的蓬鬆袖型為整體定調，流露小丑般魔幻色彩；褶飾花邊的脖圍以及利用裙撐打造蓬鬆圓潤輪廓的半身裙，突破了過往的流暢剪裁，基調分明搶眼。眾所周知，夏姿的獨家圖騰、印花一向是驕傲之處，看在王陳彩霞眼中，她信心滿滿，「你做一個品牌一定要有自己獨特的布料，要去開發，這一次布料有很多緹花與印花，像是蕩鞦韆、老虎跳火圈的花樣，在馬戲團看到的，這次都能呈現在布料中，做對了主題，才可以呈現。」

▲ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（右）親自到場支持王陳彩霞創作。（圖／記者李毓康攝）

讓王陳彩霞為這一季打分數，她回答卻很意外，「評價來說，沒有100分，能夠及格就是很不錯，其實還是要看營業數字才知道顧客有沒有接受。」坦言這幾年受到疫情波及很辛苦，不僅實體店有影響，巴黎時裝周大秀也因此轉為線上進行，但夏姿持續朝著百年品牌的經營方向走。

王陳彩霞對品牌很有信心，「我們在大陸、台灣有專屬設計團隊、工廠，擁有自己直營店，未來要在歐美繼續擴展。」她一直堅信，品牌要有自己的DNA特色才走得久，要帶領夏姿走入國際舞台，成為台灣的驕傲。