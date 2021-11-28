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愛馬仕又刷新拍賣史最貴紀錄！　1429萬鱷魚皮鑲鑽凱莉包稱霸

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▲▼愛馬仕,LV 。（圖／公關照）

▲佳士得以港幣400萬元、約台幣14,291,000元拍出愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮 28 公分內縫鑽石凱莉包。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行佳士得（Christie’s）去年以337萬5000港幣（約1260萬元台幣），拍出愛馬仕（HERMES）霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉包，創下拍賣史上最貴包款紀錄，相隔一年，此紀錄被打破，一款喜馬拉雅鱷魚皮28公分內縫鑽石凱莉包以港幣400萬元、約台幣14,291,000元落槌，一舉坐上最貴手袋寶座，印證愛馬仕依然是富豪心中的「手袋王」。

▲▼愛馬仕,LV 。（圖／公關照）

▲愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮 28 公分內縫鑽石凱莉包刷新手袋拍賣世界紀錄。

在愛馬仕迷心中，喜馬拉雅包是夢幻逸品，以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色猶如喜馬拉雅白雪皚皚的山峰而得名，手袋左右兩側的煙灰棕色好似喜馬拉雅雪山的山腳，越接近中心顏色漸變成珍珠白色象徵白雪皚皚的山峰，染色難度極高，因此被受推崇，加上數量稀少，在國際拍賣會屢創驚人紀錄。

▲▼愛馬仕,LV 。（圖／公關照）

▲罕見的愛馬仕羽繡及繩索灰色SWIFT小牛皮32公分外縫馬賽克凱莉包附鈀金配件，約9,825,000元成交。

此次在佳士得創下拍賣史「手袋王」紀錄的愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮 28 公分內縫鑽石凱莉包，18K白金包扣與鎖扣都鑲嵌美鑽，更顯奢華；同場另一款彩羽繡及繩索灰色SWIFT小牛皮32公分外縫馬賽克凱莉包，由於首度現身拍場，也以近千萬元的高價成交。而曾引爆搶購風潮的LV（Louis Vuitton，路易威登）與潮牌SUPREME聯名的系列也受矚目，限量版紅色及白色MONOGRAM滑板收藏箱約1,339,000元拍出。

▲▼愛馬仕,LV 。（圖／公關照）

▲LV SUPREME聯名限量版紅色及白色MONOGRAM滑板收藏箱附銀色配件，約1,339,000元。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 佳士得

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