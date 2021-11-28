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林柏宏羽毛項鍊加持時髦指數激升　香奈兒襯出王渝萱高級美

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▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）

▲擔任金馬獎主持人的林柏宏造型多變，深黑套裝搭配Boucheron羽毛鑽石項鍊。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

能唱又能演的林柏宏，昨晚獻出大型頒獎典禮處女秀，主持金馬獎的精采表現有目共睹，連換多套造型非常吸睛，當中一套黑色穿搭最為低調，但一戴上法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）鑲嵌4.97克拉美鑽的Plume de Paon孔雀羽毛項鍊，時髦指數立刻飆升。

▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛項鍊，1,830,000元。

昨晚各大國際珠寶盡出贊助男女明星，有趣的是Boucheron與香奈兒（CHANEL）不約而同出動羽毛造型珠寶，為明星們增添光彩。Boucheron除了金馬獎主持人林柏宏戴上，在紅毯上以螢光綠Valentino禮服贏得好評的李心潔，也選戴同品牌羽毛造型珠寶，分別是鑲嵌美鑽與珍珠母貝的Battement D’ailes耳環以及Caresse De Plume戒指，珍珠母貝精心雕琢刻紋猶如羽毛。

▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）

▲李心潔以Valentino禮服搭配Boucheron高級珠寶系列Battement D’ailes耳環與Caresse De Plume戒指大受好評。

▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）
▲Boucheron鑲嵌美鑽與珍珠母貝的Battement D’ailes耳環（左）6,350,000元，Caresse De Plume戒指1760,000元。

 勇奪最佳女配角獎的王渝萱則穿香奈兒2021-22度假系列黑白褲裝帥氣登場，短外套領口別上香奈兒線條生動的Plume de Chanel鑲鑽羽毛胸針，並搭配同系列鑽戒與多個Coco Crush系列戒指，長髮下還藏著一個羽毛耳環，輕鬆展現高級美。

▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）

▲奪得金馬獎最佳女配角獎的王渝萱，穿香奈兒2021-22度假系列服裝搭配Plume de Chanel胸針1,386,000元，戒指1,148,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼羽毛珠寶 。（圖／公關照）

▲王渝萱同時佩戴香奈兒Plume de Chanel耳環，256,000元。

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關鍵字：

金馬獎, 林冠廷, 李心潔, 王渝萱, Boucheron, CHANEL, 香奈兒

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