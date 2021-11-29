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戒澱粉就能瘦？減肥不吃主食的6個真相　小心掉髮、臉變鬆

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▲▼ 減肥不吃主食的6真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲減肥還是要適量吃些澱粉主食，以免引發身體健康、肌膚等問題。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

為了瘦身、維持身材，很多人都會上網搜尋各種「有效」的減肥方式，你或許也聽說過「想減肥就要戒糖戒澱粉」，或是只吃蔬菜沙拉不吃主食瘦很快的說法，但不吃主食小心不只減肥不成還很傷身、傷腦，更會讓肌膚暗沉鬆弛、掉髮，變老又變醜！以下是長期不吃主食的6大真實後果，別再傻傻戒澱粉了。

1.反彈復胖還變成易胖體質

一開始不吃主食，確實會瘦很快，但慢慢地瘦的幅度大幅減少，而且時間一長，幾乎大多數人都會復胖，甚至變成隨便吃都胖的易胖體質。這是因為長期不吃主食，攝取熱量不夠、身體供能不足，人體自我調節機能會認為處於身體處於「飢荒」狀態，會透過消耗肌肉來產生能量，同時自動降低基礎代謝率，節省熱量開銷，以至於最後瘦不到目標，反而復胖，且脂肪囤積更多。

▲▼減肥不吃主食的6真相。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.營養不良身體虛弱

不吃碳水主食容易缺乏維生素B群、礦物質，加上營養不良、獲取能量不足，身體會變得越來越虛弱，容易感到頭暈無力，嚴重的話還影響身體健康。

▲▼減肥不吃主食的6真相。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.生理機能紊亂

碳水化合物攝取不足會使身體持續維持低耗能狀態，長期下來會使人體生體能紊亂、內分泌失調，導致經期混亂，甚至停經，也會導致容易冒痘、長斑。

4.加速衰老

長時間不吃主食，攝取的碳水太少，會讓身體快速衰老，像是女生最在意的臉部肌膚變得粗糙暗沈、鬆弛、氣色蠟黃，還有脫髮、貧血等狀況，看起來顯得老態。

▲▼減肥不吃主食的6真相。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.容易憂慮易怒

碳水化合物攝取不足還會影響血清素的生成，而血清素掌管了多種神經傳導物質並負責調節多種荷爾蒙分泌，其中包含了飢餓感、睡眠、情緒控制、壓力耐受度等，被認為是人體的幸福分子，當血清素分泌不足或功能不良時，容易出現憂鬱、焦慮、悲觀、易怒、頭痛、易疲勞等問題。

6.大腦退化

碳水化合物攝取量不足會使人體所需重要物質匱乏，像是葡萄糖的減少會導致大腦活動受影響。根據研究指出，大腦每天需要約130g澱粉提供能量，如果能量不足會導致注意力無法集中、反應變得遲鈍、記憶力下降，甚至失眠、精神不濟，還容易變得焦慮不安、情緒暴躁。


營養師表示，適量且吃對好的澱粉主食反而有助於維持身材和基礎代謝率，可用糙米、燕麥、蕎麥、南瓜、紫薯等低GI碳水取代白米飯、麵食、麵包等精緻澱粉，並且搭配蔬菜吃，能使得在攝取同樣熱量時，飽腹感更強、降低GI值且營養均衡。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 戒吃, 澱粉, 碳水, 碳水化合物, 主食, 後果, 真相, 復胖

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