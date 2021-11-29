迪麗熱巴緊身馬甲洩胸前陰影辣暈　「閃電淚痣」心機妝美到上熱搜

▲迪麗熱巴以一身全黑褲裝又帥又辣亮相直播活動。（圖 / 翻攝微博＠嘉行迪麗熱巴工作室，以下同）

記者王蓁蓁 / 台北報導

大陸女星迪麗熱巴絕美臉蛋與甜美形象深植人心，近日她現身代言品牌的直播活動，難得換上一身全黑的帥氣亮皮褲裝，並以緊身馬甲上衣耍辣，遊走美胸與鎖骨之間，性感惹火氣息隨之併發，搭配她巧思心機妝容「閃電淚痣」，瞬間令不少粉絲眼睛一亮。

▲迪麗熱巴選穿洛杉磯設計師品牌RtA帥氣褲裝現身直播。

迪麗熱巴自攜手楊洋出演陸劇《你是我的榮耀》後人氣不斷飆漲，迪麗熱巴也與劇中角色相同接下了遊戲代言，日前她出席直播活動，選穿來自洛杉磯的設計師品牌RtA，並以性感又個性的街頭風造型與其他來賓一起打遊戲。

難得不是穿著禮服亮相的迪麗熱巴，V字的馬甲剪裁照樣毫不手軟，只見她傲人美胸若隱若現，加上收腰細節輔助，讓迪麗熱巴纖瘦的S曲線瞬間一覽無遺，下半身搭配LOST IN ECHO黑靴，遊走在火辣與帥氣之間，不論哪種擺拍角度都毫無死角。

▲迪麗熱巴「閃電淚痣」妝容成焦點。

每次亮相活動都能成為焦點的迪麗熱巴，此次除了運用上海現代珠寶品牌COUGH IN VAIN蛇骨頸鍊點綴造型外，就連妝容別出心裁，在她招牌的淚痣附近俏皮畫上「小閃電」，呼應代言的遊戲內容，完美盡責代言人之姿。從官方工作室曝光的美照中，迪麗熱巴更以撩人姿態手拿玩具槍擺拍，讓不少網友直呼：「心動狙擊」、「姐姐太帥了」、「如果是熱巴我願意被射」。

►Jennie、Rosé最近狂愛的配件曝光！超美「腰鍊」特搜 隨便戴都正翻



►杯麵T恤「加水泡過」才能穿 加碼超Q小包像「背著一碗麵」出門

