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設計師Virgil Abloh逝世全球時尚迷心碎　帶領精品潮流化最大推手是他

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記者王則絲／綜合報導

LOUIS VUITTON男裝創意總監、Off-White執行長Virgil Abloh（維吉爾阿布洛）於稍早證實，因罹患癌症不敵病魔過世，享年41歲，官方消息一出各界譁然、全球時尚迷們都心碎了。Virgil Abloh英年早逝，在人生最輝煌的一刻劃下唐突句點，回顧他在時尚圈所創下的事蹟，更令人們感到扼腕。

LVMH、LOUIS VUITTON與Off-White 稍早聯合發表聲明寫下，「悲痛欲絕地宣布Virgil Abloh於11月28日去世，他一直在私下與癌症作鬥爭多年。聽到這個可怕的消息，我們都感到震驚。維吉爾不僅是一位天才設計師，一位有遠見的人，更是一位擁有美麗心靈和大智慧的人。」據官方IG透露，Virgil Abloh自2019年被診斷出原發性心臟血管肉瘤，兩年來私下低調抗癌，且沒有停止工作，很遺憾即便經過無數次化療，還是無法抵擋病情持續惡化。

▲Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG）

Virgil Abloh於1980在美國伊利諾州出生，大學時主修土木工程，並於伊利諾理工學院取得建築碩士學位，所學看似與時尚產業無關，但是他於大學畢業後曾進入FENDI實習，在此開啟了他的創意之路。

2012年Virgil Abloh創立紐約潮牌Pyrex Vision，一年後收掉了這個實驗性的品牌，並在2013年於米蘭創立高端街頭品牌Off-White，曾入選LVMH新銳時尚設計師獎，品牌以獨樹一格的強烈風格，在時尚圈開始受到矚目，Off-White在2017年時與Nike合作推出了「THE TEN」系列球鞋，強大魅力讓民眾排隊、炒鞋的瘋狂舉動來到新高度，接著還有與IKEA的聯名，當時在台灣開賣時引起的熱烈話題，想必許多人都還記憶猶新，為潮流圈史上一大經典的跨界聯名。

▲Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG）

2018年Virgil Abloh獲邀任命LOUIS VUITTON男裝創意總監，為經典大品牌注入前所未有的新鮮血液，接續與Nike、NIGO聯名，成為讓整個時尚圈潮流化的重要推手之一，從近幾年的作品裡，十足展現他能改變時尚潮流走向的實力。

如今悲痛的消息一出，各界好友齊聲哀悼，包括Pierpaolo Piccioli、超模Gigi Hadid⋯⋯等Virgil Abloh的時尚圈好友，設計師Kim Jones亦分享了與Virgil Abloh一起工作的點點滴滴，慨嘆：「Virgil Abloh是所遇過最善良的人。」

▲Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG）

▲Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Virgil Abloh, Louis Vuitton, Off-White, 設計師, 逝世

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