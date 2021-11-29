星巴克11／29起連續2天「全品項」第二杯半價　怡客買蛋糕送咖啡

▲星巴克把握11月底前推出2天全品項第二杯半價優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗、怡客提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁入11月尾聲，星巴克優惠也持續做好做滿，今（11／29）與明天限定兩天，再寄出全品項第二杯半價優惠，適逢即將變冷的時節，揪朋友一起來分享還能想優惠，暖身又暖心；怡客咖啡結合自家品牌一之鄉，也推出買蛋糕送咖啡的活動，吃甜甜配咖啡也是另一種療癒方式。

星巴克以一起迎接冬天正式來臨為名，在11／29與11／30推出全品項第二杯半價活動，活動期間購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取，且本次僅車道服務、機場管制區內門市不適用，大部分門市都有參與。

此外，星巴克也同步推出Holiday Cheer耶誕數位體驗，只要上特定頁面玩遊戲，有機會就可抽中優惠券，可在12月份至星巴克消費使用，最後兌換可到12／31，玩越多次存越多。

一之鄉則攜手旗下品牌怡客咖啡，首次推出「感恩祭。您買1我送1」活動，12／13前買售價150元的五入裝的蜂蜜蛋糕組，即可免費獲得怡客咖啡的80元飲品兌換券，其1+1的蛋糕咖啡組合在全台的怡客咖啡及一之鄉門市皆可買到，讓消費者吃甜甜之餘還能品咖啡，享受甜蜜小確幸。

伯朗咖啡館本月進入周年慶檔期，針對旗下咖啡豆等推出全月買一送一，在11／29於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市推出以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算。