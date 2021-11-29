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星巴克太妃核果拿鐵在家喝　單杯不到30元，加熱水就完成還有奶泡

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▲雀巢星巴克太妃核果那堤系列。（圖／業者提供）

▲雀巢星巴克太妃核果拿鐵系列，在家就能輕鬆做。（圖／雀巢、nespresso提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

12月即將到來，許多人最期待的就是在微寒的早晨能喝杯熱咖啡，而在這耶誕滿意的季節裡，好好品嚐節慶風味也很浪漫，不能天天出門買星巴克，雀巢推出的沖泡式在家就能輕鬆滿足小願望，節日限定的太妃核果拿鐵回歸，單杯不到30元的售價，只要熱水一加就能有好風味，而且還有奶泡也太幸福了吧！Nespresso也推出耶誕倒數日曆，一日一杯小驚喜，也是12月專屬的好主意。

▲雀巢星巴克太妃核果那堤系列。（圖／業者提供）

在每年歲末，星巴克就會推出長賣20年的季節限定飲品「太妃核果拿鐵」，已經成為許多人的耶誕習慣，細細綴飲甜甜滋味的太妃糖風味，加上微苦的咖啡，還能一併享受濃濃的堅果香氣，就算不嗜甜的人們，也會在此時來上兩杯。

雀巢與星巴克共同打造的「Starbucks at Home星巴克節日限定系列」，今年帶來6款限量商品，全新推出限定膠囊禮盒組、搭配贈送全新季節限定版馬克杯，讓消費者輕鬆就能在家營造溫馨節日。除沖泡式飲品之外，還有Nespresso膠囊咖啡機系統與適用雀巢多趣酷思膠囊系統的「季節星風味」組合。

▲雀巢星巴克太妃核果那堤系列。（圖／業者提供）

其中最受矚目的「沖泡式星巴克太妃核果風味拿鐵咖啡」，不但沖泡方式容易，且價格在相當划算，4入盒裝售價115元起，等同一杯不到30元，只要一注入熱水，馬上聞到香氣，而且還有奶泡出現，簡單就有小確幸。

膠囊咖啡品牌Nespresso今年首度攜手哥倫比亞知名時裝設計師喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz），推出節慶限量款「森林之心耶誕倒數月曆」，從第1天到第23天，都有不同的味覺體驗，第24天倒數最後一日、也就是耶誕節當天，還有最大的禮物驚喜。

▲新光三越、nespresso耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

今年「森林之心耶誕倒數月曆」以咖啡豆產地森林樣貌為設計主軸，用低調優雅的綠色系為襯底，綠意盎然的藤枝與鳥禽圖騰花紋遍布盒身，營造出蓊鬱森林氣息，象徵著疫後重生，也喚起了人們對生命的美好嚮往，在台限量開賣，售價1,280元。

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