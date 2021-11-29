Virgil Abloh生前人緣佳！　陳冠希、吳建豪、超模好友發文悼念

▲Louis Vuitton男裝創意總監、Off White執行長Virgil Abloh 因病逝世享年41歲。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

Louis Vuitton男裝創意總監、Off White執行長Virgil Abloh（維吉爾阿布洛）因病逝世享年41歲，消息一出震驚各界，眾多名人發文哀悼，除了陳冠希、吳建豪與他有過接觸，超模好友 Gigi Hadid更心碎寫下：「我現在把他想像成我們的米老鼠……永遠和我們在一起，永遠崇拜、永遠神奇的存在。」

Virgil Abloh昨（28日）因癌症「原發性心臟血管肉瘤 」病情惡化離世，他生前才華洋溢，帶領LV走入潮流精品新高度。與他關係極佳的設計金童Dior Men 創意總監Kim Jones第一時間發文，形容Virgil Abloh是他遇到過「最善良的人之一」。

Virgil Abloh生前好人緣遍及各界，他在大學畢業後進入FENDI實習，期間結識了饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），兩人合作密切，稍早Kanye West宣佈將以演唱追思會形式悼念好友。得知他離世消息，超模好友 Gigi Hadid發文寫下，「他的善良和精力充沛的慷慨，為他所觸及的每一個生命，都留下了深刻的印象，我現在把他想像成我們的米老鼠，永遠和我們在一起。」

星二代超模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）過去指名Virgil Abloh操刀設計婚紗，走過人生重要時刻，稍早她也PO出與Virgil Abloh的合照，「Virgil 徹底改變了我看待街頭風格和時尚的方式，他深深地啟發了我。 我永遠無法完全表達，我認識他並與他一起工作的感激之情，所有令人驚嘆的時刻，我覺得他一直在支持我。」

▲吳建豪、陳冠希與Virgil Abloh合照。