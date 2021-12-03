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下班「躺沙發」必追9部劇　跟著《酒鬼都市女人們》一起笑忘職場煩惱

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編輯／Beverly

又到了工作壓力最大的年末，下班後只想慵懶的躺在沙發上放空，或是假日宅家一整天想放鬆，以下9部劇保證讓你忘記工作煩惱。緊張刺激的懸疑推理劇情，兇手到底是誰；艾蜜莉和鄰居帥哥大廚加百列到底有沒有再續前緣；探討單身與婚姻的超搞笑職場劇，保證讓你笑到停不下來，快點一起看看吧。

華燈初上

由驚人卡司主演的台灣懸疑推理愛情劇，一開播就榮登Netflix排行榜第一名。劇情講述1988年羅雨儂（林心如 飾）與蘇慶儀（楊謹華 飾），在台北林森北路開設的「光」日式酒店中，一群看似光鮮亮麗、風情萬種的酒店小姐，私底下為了爭奪男人與金錢而爭風吃醋、各懷鬼胎，有人甚至因此喪命。由超強卡司完美呈現女性在職場上的各種明爭暗鬥，不只劇情耐人尋味，美術、燈光、服飾等細節也非常到位，還在窮慌沒劇追，必看《華燈初上》。

 

無神之地不下雨

由超強卡司扮演「眾神」的奇幻愛情劇，故事取材自阿美族泛靈神話，地球被人類大肆破壞，導致土地受到嚴重的迫害，造物者決定收回對土地的祝福，要求各眾神在最後一場雨下完之前，離開祂們眷戀的人間。旅行導遊謝天娣（曾之喬 飾）在機緣巧合下接下了祖母祭司的身份，並與失去神力的雨之神'Orad（傅孟柏 飾）在末世來臨前譜出一段人與神的戀愛故事。想知道雨神是否能順利恢復神力、末世終究降臨了嗎、祭司與雨神最後有沒有修成正果的朋友，必看《無神之地不下雨》。

地獄公使

《地獄公使》講述鄭晉守（劉亞仁 飾）在20年前收到天使的預告，表示他死後會下地獄，而長期生活在恐懼當中。為了不想獨自承擔這份恐懼，他創辦了「新真理會」，將天使會突然宣判死期，並由地獄使者將人帶進駭人地獄的資訊，包裝成神的旨意告知大眾。閔惠珍律師（金賢珠）相信所謂神的旨意只不過是超自然現象，並與人聯手保護被判下地獄的人們，努力將世界恢復為人的世界。《地獄公使》想表達人性的自私才是最恐怖的，當自己遭遇不幸，往往需要一個理由歸咎過錯；而當他人遭遇不幸，我們卻會為了不需被懲罰，而努力為辯解，尋求內心的安全感。

戀慕

李垣（朴恩斌 飾）雖然為高貴的嫡公主，但因王室認為與公主一起出生的王子不能算是王子，為了保住孩子的命，母親命醫官為李垣施打假死針，並讓侍衛送她出宮。多年後成為宮女的李垣，意外遇見胞兄李輝，李輝為了出宮與老師姜澕佶見最後一面，要求與李垣互換身分，卻慘遭誤殺，為了頂替死去的哥哥成為一國之君，李垣必須隱藏自己女兒身的身份並擔起重任。李垣究竟有沒有成功隱瞞自己的真實性別，還是身分曝光慘遭殘酷死刑呢？一起來看看吧。

酒鬼都市女人們

生活中的你，是否也會靠喝酒解悶與忘記煩惱呢？《酒鬼都市女人們》講述三個以喝酒作為人生信念，下班後總要喝上一杯酒的30歲女子日常，並透過相親，帶出這三個女人的性格跟喝酒的猛烈程度。搞笑、不拖泥帶水的劇情讓人追起來很輕鬆，雖然浮誇、荒謬又搞笑，卻時不時出現觸動人心的橋段，非常適合需要大哭大笑好好被療癒的你唷。

▲超級大勢的漫畫改編成韓劇《酒鬼都市女人們》（圖 / 翻攝FB＠friDay影音）

居酒屋新幹線

將於2021年12月14日在TBS開播，在保險公司監查室工作的高宮進（真島秀和），經常要到各地出差，而他的興趣就是在出差結束後，外帶當地美食在回程的新幹線上享用，包括當地特有的鐵路便當、特色料理、各式飲品、酒及甜點。快跟著高宮進一起將深夜無人的新幹線，變身成豪華美食新幹線吧！身為吃貨及熱愛特色美食的你，絕對不能錯過《居酒屋新幹線》唷。

最愛

「真田健康」的社長真田梨央（吉高由里子 飾），遇見初戀情人宮崎大輝（松下洸平 飾），以刑警的身分出現在她的眼前宮崎大輝，是為了一樁案件而來，原來真田梨央學生時期生活的鄉村發生了一起失蹤事件，而她也意外成為連環殺人事件的重要證人。兩人的感情漸漸死灰復燃，而她長久冰封的記憶也再度被慢慢喚醒，並一步步揭露連環殺人案件的真相。

只是在結婚申請書上蓋個章而已

描述愛情、麵包與夫妻生活的複雜關係，內容講述任職於森田設計的設計師大加戶明葉（清野菜名 飾），是個秉持著「不婚主義」的單身女性；百瀨柊（坂口健太郎 飾）為大型廣告代理公司的營業部人員，為了得到已婚人士的身份，繼續守候在喜歡的人身邊，而急著想找人結婚。某天大加戶明葉因急需用錢，在百瀨柊的遊說之下接受了「假結婚」的提議，原本看似沒有交集的兩個人，卻在朝夕相處後，慢慢產生戀愛的化學反應。

艾蜜莉在巴黎第二季

充滿時尚元素及KOL文化的《艾蜜莉在巴黎》終於迎來第二季，將於2021年12月22日在Netflix開播，20歲出頭的美國人艾蜜莉庫柏（莉莉柯林斯 飾）憑藉過人自信，及聰明的行銷策略，漸漸打動苛刻的法國女上司希維爾（菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏 飾），面對工作上未知的挑戰及複雜的人際關係，艾蜜莉將如何解決？不過最讓粉絲敲碗期待的還是，艾蜜莉和鄰居帥哥大廚加百列（盧卡斯巴禾）有沒有再續前緣呢？快跟著艾蜜莉重回浪漫的巴黎之旅，一起譜出時髦的新生活。

 
 
 
 

關鍵字：

愛情劇, 懸疑推理劇, 職場劇, 時代劇

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