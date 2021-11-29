營養師曝外食3大發胖地雷！吃南瓜、馬鈴薯，飯量要減少

▲營養師分享，選擇外食時最好避開3大地雷。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人工作生活忙碌，加上飲食習慣改變，越來越多人都是餐餐在外搞定的「外食族」，而為了讓菜色更美味或更好看，許多外賣餐點在料理過程中會使用大量的油或澱粉，不僅不健康，熱量也超高！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示外食其實藏有許多地雷，像是以下常見的3大外食地雷，下次選擇食物的時候記得快避開。

1.假蔬菜真澱粉



像是南瓜、芋頭、馬鈴薯或是荸薺這類型食材，是屬於全穀雜糧類，但是很常被誤認成蔬菜，吃多了熱量就跟著高，其實也不是不能吃，但建議要跟澱粉代換，如果有夾到這些食物，記得飯量一定要減少。

蕭瑋霖也提供常見的全穀雜糧類代換標準，飯1/4碗＝麵半碗＝吐司（薄）1片＝饅頭1/4顆＝玉米6cm＝燕麥3匙＝南瓜85g＝芋頭1/5顆（55g）＝馬鈴薯半顆（90g）＝地瓜半顆（55g）＝蘿蔔糕6 X 8 X 1.5cm＝芋頭糕60g＝年糕30g＝發糕1/4個，以上皆為一份全穀雜糧類的份量。

2.油炸類食物



油炸類食物並非單指炸雞、薯條這類食物，而是包括在食材前處理時會過油的料理，像是糖醋雞丁，製造過程中會先裹粉油炸，再淋上醬汁，如此才會又香又好吃，但是這樣下來熱量也會變得很高；再來像是茄子、青椒類等質地比較軟的蔬菜，也常會先過油再炒，避免軟爛，也要特別注意，體重控制時要盡量避免。

3.澱粉勾芡



有些料理為了讓食材看起來有光澤，或讓湯類口感濃稠，所以會加太白粉勾芡，但無形之中也吃下了許多澱粉，因而攝取過多熱量，尤其大部分都是在蔬菜類會這樣料理，所以要盡量避免看起來亮亮的蔬菜，而羹湯也會加很多粉勾芡，建議也要避免。

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