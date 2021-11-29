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楊冪、陳偉霆《斛珠夫人》虐戀金句：你也應該後悔，悔當初，不應該遇到我

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▲ 斛珠夫人 。（圖／翻攝微博）

▲《斛珠夫人》紮心虐戀金句盤點。（圖 / 翻攝微博＠電視劇斛珠夫人，以下同。）

編輯 / Jhen

由楊冪、與陳偉霆主演的古裝虐戀陸劇《斛珠夫人》開播以來話題不斷，劇中陳偉霆飾演的「方諸」路過救下全村遭屠殺的年幼楊冪「海市」，而後海市認方諸為師傅，兩人在相處中漸漸相戀相知，卻因為種種原因無法走到一起，為了讓海市活下去，方諸甚至要將珍愛的她拱手讓人，兩人揪心的「師徒虐戀」更讓網友們直呼：「根本是在玻璃渣中找糖吃！」以下就來盤點《斛珠夫人》中虐到不行的扎心金句。

▲ 斛珠夫人 。（圖／翻攝微博）

海市

＃我不後悔，我想跟師父說，我今日的遭遇與人無尤，遇見師父，是我今生中少有的幾件幸事。我不後悔遇見你，從前、而今、往後，我永遠都不後悔遇見你。

＃我對師父不一樣，所以師父萬萬不可再往前走，哪怕半步。不管是出於從小看我長大的情誼也好，對我關愛的拳拳之心也罷，都不可以。若師父再走半步，只怕海市會說出不該說的話，做出不該做的事情。

▲ 斛珠夫人 。（圖／翻攝微博）

＃他們都說人在彌留之中，會看到此生最珍惜的人。我原是不信的，可是原來是師父呀，是我所愛之人。如此，雖不甘心，但也覺得沒有遺憾了。

＃我方海市從來不是一個不敢面對結局的人。

＃你是我心中的傷，非死亡而不能治癒

▲ 斛珠夫人 。（圖／翻攝微博）

方諸

＃你如果跟著我，選擇做個女孩的話，除了安逸，什麼都沒有；選擇做個男孩的話，除了安逸，什麼都有。

＃海市，半步不遠，奈何你遇上的是我，一副殘軀，命不由己。

＃無法掌控命運的你我，不應該再有所期盼。

▲ 斛珠夫人 。（圖／翻攝微博）

＃七尺之軀，已許國，再難許卿。

＃這十幾年來萬般求全，真沒想到，到最後卻是萬般不如意。要是早知道會有今日的遭遇，連你也應該後悔，悔當初，不應該遇到我。

＃我願將自己躺平成路，送你去平安的所在。

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關鍵字：

楊冪, 陳偉霆, 斛珠夫人, 金句

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