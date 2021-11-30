説・流行／Jennie「粉紅Ｑ毛衣」來頭不小　歐美女星私服愛牌誰穿誰好看

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie向來穿什麼、紅什麼，日前她於IG貼文中穿著一件粉紅色字母毛衣，便引發同款搜尋度大增、搶買的狀況，她身上的毛衣其實來頭不小，是來自美國小眾品牌「Reformation」，最受歡迎的單品是他們家的洋裝，同團成員Rosé也早已不只一次穿上，且更是一眾歐美女星的私服愛牌，包括海莉比伯（Hailey Bieber）、泰勒絲（Taylor Swift）、翹臀珍（Jlo）⋯⋯都曾穿上街。

▲Jennie身上的「粉紅Q毛衣」搜尋度大增。（圖／翻攝自IG）



Jennie身上的Reformation毛衣繡有「Emotional Support Sweater」的字樣，讓簡單的設計瞬間變得療癒俏皮，且此款毛衣選用100%可追溯NATIVA羊毛製成，時髦兼具環保概念。Rosé則是多次為大家示範Reformation最受到女孩們推崇的洋裝，每一款都十分俏皮可愛，又有能展現女人味的小心機。

▲Rosé、海莉比伯、泰勒絲、珍妮佛羅培茲都曾在私服中穿上Reformation。（圖／翻攝自IG）



Reformation在2009時於美國洛杉磯創立，最初為販售古著、二手衣物的專門店家，不過後來則開始推出自家服飾，但依然沒忘初衷，以「永續時尚」作為一直以來秉持的核心精神，例如品牌不斷使用舊庫存，或是古著衣物上擷取的面料進行重置，亦用心開發友善環境的材料，像是Jennie的粉紅毛衣其使用的可追溯NATIVA羊毛，指的便是全程公開羊毛產地與取得過程。

Reformation之所以能在IG上立足，是因為他成功攻佔了年輕少女們（重度IG使用者們）的衣櫃，除了重視永續概念，在剪裁設計上也很卓越，Reformation的服裝總是能呈現出女性自然的曲線，而不是那些只強調性感穿起來卻不自在的衣服，經常運用印花布料、飄逸長裙、公主袖⋯⋯等元素，打造出美式的清新少女風。

且Reformation的服裝基本上不拘泥於身形，並不是要像明星們一樣那麼瘦穿才好看，官方也有邀請大尺碼的女孩來示範穿著，穿起來一樣超美，可說是誰穿誰好看。

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