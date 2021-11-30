fb ig video ETtoday search mobile

説・流行／Jennie「粉紅Ｑ毛衣」來頭不小　歐美女星私服愛牌誰穿誰好看

>

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie向來穿什麼、紅什麼，日前她於IG貼文中穿著一件粉紅色字母毛衣，便引發同款搜尋度大增、搶買的狀況，她身上的毛衣其實來頭不小，是來自美國小眾品牌「Reformation」，最受歡迎的單品是他們家的洋裝，同團成員Rosé也早已不只一次穿上，且更是一眾歐美女星的私服愛牌，包括海莉比伯（Hailey Bieber）、泰勒絲（Taylor Swift）、翹臀珍（Jlo）⋯⋯都曾穿上街。

▲Reformation 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身上的「粉紅Q毛衣」搜尋度大增。（圖／翻攝自IG）

Jennie身上的Reformation毛衣繡有「Emotional Support Sweater」的字樣，讓簡單的設計瞬間變得療癒俏皮，且此款毛衣選用100%可追溯NATIVA羊毛製成，時髦兼具環保概念。Rosé則是多次為大家示範Reformation最受到女孩們推崇的洋裝，每一款都十分俏皮可愛，又有能展現女人味的小心機。

▲Reformation 。（圖／翻攝自IG）

▲Reformation 。（圖／翻攝自IG）

▲Reformation 。（圖／翻攝自IG）

▲Reformation 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé、海莉比伯、泰勒絲、珍妮佛羅培茲都曾在私服中穿上Reformation。（圖／翻攝自IG）

Reformation在2009時於美國洛杉磯創立，最初為販售古著、二手衣物的專門店家，不過後來則開始推出自家服飾，但依然沒忘初衷，以「永續時尚」作為一直以來秉持的核心精神，例如品牌不斷使用舊庫存，或是古著衣物上擷取的面料進行重置，亦用心開發友善環境的材料，像是Jennie的粉紅毛衣其使用的可追溯NATIVA羊毛，指的便是全程公開羊毛產地與取得過程。

Reformation之所以能在IG上立足，是因為他成功攻佔了年輕少女們（重度IG使用者們）的衣櫃，除了重視永續概念，在剪裁設計上也很卓越，Reformation的服裝總是能呈現出女性自然的曲線，而不是那些只強調性感穿起來卻不自在的衣服，經常運用印花布料、飄逸長裙、公主袖⋯⋯等元素，打造出美式的清新少女風。

且Reformation的服裝基本上不拘泥於身形，並不是要像明星們一樣那麼瘦穿才好看，官方也有邀請大尺碼的女孩來示範穿著，穿起來一樣超美，可說是誰穿誰好看。

►說．流行／Daniel Lee閃離BV！「細數3年傳奇」從爆款雲朵包到關閉IG

►說・流行／性感女星都在穿「她」的裙子　年度設計大獎得主必須認識

關鍵字：

説流行, Reformation, Jennie, Rose, 洋裝, 美國小眾品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

營養師曝外食3大發胖地雷！吃南瓜、馬鈴薯，飯量要減少

營養師曝外食3大發胖地雷！吃南瓜、馬鈴薯，飯量要減少

為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

迪麗熱巴緊身馬甲洩胸前陰影辣暈　「閃電淚痣」心機妝美到上熱搜 孫藝珍新劇造型連發曝光！　絕美都會風粉絲讚翻：這部絕對看爆 惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸 如何確定他喜歡妳？假裝摸頭這招超有效，一秒立刻測試完畢 頭皮髮絲也需要「油保養」！專家教拯救秋冬乾荒毛躁髮3秘訣 金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適 顯小臉選「報童帽」正解！配4種秋冬穿搭時髦度大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面