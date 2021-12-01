10本12月號日雜推薦！村上隆小花平底鍋、史努比收納箱實用必須收

文／妞新聞

你準備好迎接2021最後一個月了嗎？秋冬季雖然不用忍受日曬流汗，但皮膚也開始乾癢難耐，或是冬季大衣比較厚重，怎麼穿都覺得很顯胖，妞妞們也有相同困擾嗎？妞編輯精選了10本12月號日雜，內容包括：冬季彩妝保養秘訣、秋冬流行的妝容、褲裝與大衣的搭配準則等，實用指數讓你可以輕鬆度過秋冬！

12月號日雜推薦1：《smart》

第1本推薦的12月號日雜為《smart》，這是最受街頭型男們注目的潮流雜誌，如果妞妞們平常會和男友一起逛街，或是幫男友挑衣服，可以參考這本日雜挑選哦！附錄贈出「村上隆小花造型平底鍋第二彈」，繽紛把手也增添幾分可愛感呢！

12月號日雜推薦2：《自然生活風格服飾圖鑑》

第2本推薦的12月號日雜為《自然生活風格服飾圖鑑》，本期著重在北歐生活，推出甜點時光、戶外野餐、隨季節替換室內設計等單元，想打造生活儀式感就從這本日雜開始！附錄贈出「MOOMIN慕敏家族平板電腦包」，滿版圖案採用活潑可愛的藍色調，除了用來裝筆電和平板之外，前口袋還可以收納小物。

12月號日雜推薦3：《GLOW》

「都這個年紀了還有什麼可能性？」隨著年齡的增長，妞妞們是否也越來越缺乏自信呢？與其負面思考，不如著重在歲月累積的歷練和氣質，第3本推薦的12月號日雜為《GLOW》，從積極思考中尋找新的動力，提供彩妝、保養、染髮、健康等人氣話題，不論年紀都能抬頭挺胸活出最迷人的自己！附錄贈出「WEDGWOOD鋼筆＆原子筆2入組」，一款是簡約的藍色，一款是白色配印花的優雅設計。

12月號日雜推薦4：《with》

一年一度的with OL大賞又來囉！第4本推薦的12月號日雜為《with》，主打工作女子們的日常生活，精選出多款優秀通勤服飾、生活雜貨，以及OL們最愛的美妝品等。附錄贈出「特製環保購物袋」，是由SNIDEL和黑柳徹子聯名款式，溫柔的粉色提在手上氣質倍升！

12月號日雜推薦5：《MAQUIA》

第5本推薦的12月號日雜為《MAQUIA》，本期教妞妞們如何用開架彩妝，畫出今年秋冬流行的妝容。附錄贈出臉和身體都可以使用的「BIODERMA護膚乳」，以及「Only Minerals NUDE護膚組」，豐富好禮趕緊加入購物車。

12月號日雜推薦6：《MONO MASTER》

第6本推薦的12月號日雜為《MONO MASTER》，疫情關係參與戶外活動的人直線上升，本期會推出戶外用品的暢銷排行榜，如果你也喜歡登山、露營等休閒活動，這本必收！附錄贈出「CHUMS收納摺疊箱2入組」，亮眼配色格外吸睛，可帶到戶外使用，也可放在室內收納物品。

12月號日雜推薦7：《VOCE》

第7本推薦的12月號日雜為《VOCE》，本期推出105個品牌的聖誕與限定彩妝總整理，以及解說適合冬天的霧面透明感妝容，如何用珍珠光澤和軍綠色打造時髦感等話題。附錄贈出「ACSEINE臉部保濕試用組」和「YVES ROCHER龍舌蘭辣木籽淨化髮醋」，秋冬來臨就是要加強保濕！

12月號日雜推薦8：《美的BITEKI》

第8本推薦的12月號日雜為《美的BITEKI》，本期會示範優雅美人、休閒玩心、柔美魅力等三大路線的搶眼妝容，以及無瑕美肌的修飾技巧。附錄贈出「COVERMARK美容液試用組」，讓妞妞們兼具的美麗與健康。

12月號日雜推薦9：《steady》

第9本推薦的12月號日雜為《steady》，本期教妞妞們如何畫出結合光澤肌與霧面肌的「中間肌」，還有今年秋冬應該挑選什麼樣的外套才能不退流行，想要省錢兼具時尚就不能錯過它。附錄贈出「SNOOPY房屋圖案收納箱」，可以收納6瓶300ML寶特瓶的超大容量，不用時還可以摺疊收納節省空間。

12月號日雜推薦10：《mini》

在寒冷冬天裡不可缺少的外套，該如何與褲裝搭配呢？第10本推薦的12月號日雜為《mini》，除了介紹外套與褲子的多種搭法之外，從丹寧褲搭配全黑鞋子、短褲搭配長筒靴、寬褲搭配老爹鞋，褲子與鞋子的搭配法則也會一起分享。附錄贈出「MOOMIN慕敏家族小不點風琴式卡片收納夾」，可以收納多達30張卡片，背面還有可以放票卡的空間，不怕重要卡片弄丟！

上述10本12月號日雜推薦給妞妞們，趕緊挑一本陪你度過這個冬季吧！

Source：博客來

【延伸閱讀】

10月號日雜附錄開箱：米奇筆記本造型收納包、米飛兔環保購物袋，秋季也要甜美又可愛

微入秋必備！10本11月號日雜開箱，SOU・SOU可愛束口袋洋裝、褲裝都百搭

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！