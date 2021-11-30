從指甲愛用色看出你的個性！紅色敢衝敢拚、手腳要同色控制慾較強

文／職場人

職場人也有塗指甲油或做光療的習慣嗎？每到換季就想跟著換上應景的指彩色系，最近天氣逐漸轉涼，除了棋盤格紋是今年美甲趨勢之外，深棕色、紅棕或大地色也是經典不敗的流行色！Lady Gaga及歐普拉（Oprah Winfrey）御用美甲師Gloria Williams前陣子分享了「從指甲愛用色可看出個性」，想在職場上觀察人，除了服裝和行為之外，或許也可以從美甲色系觀察起哦！（笑）

美甲色系看個性1：紅色系

▲指甲愛用色可看出個性（圖／pixabay）



塗指甲油或光療時偏愛紅色系的人，通常個性上具有「大膽、獨立」的特質，職場上敢衝、敢拚、不怕冒險，因此也相較其他人更容易抓住機會。

美甲色系看個性2：粉紅色系

喜歡粉紅色系美甲的人，個性「喜歡討人喜愛」，通常會深受主管青睞、同事欣賞，也常常是團隊中和事佬，不過有一點需要注意的是，這類型的人個性容易淪為好好先生、好好小姐，一不小心就會為了求全而委曲自己。

美甲色系看個性3：裸色系

如果職場人偏好裸色系美甲的話，你的個性屬於「行事謹慎」類型，具有強烈的自我保護機制，在工作上也傾向保守，因為你們追求的是一份安全、穩定的生活。

美甲色系看個性4：黑色系／深藍色系

喜歡黑色或深藍色系的人，同樣屬於敢於冒險的類型，你們不太在意別人對你們的看法，常活在自己想像、主宰的世界裡，在職場上具有強大的氣場，很有機會可以成為領導者，但相反的，也會讓人不敢接近你。

美甲色系看個性5：白色系

喜歡白色系美甲的人，個性比較質樸，你非常重視生活上的細節，尤其是乾淨、整潔方面，若套用於職場或工作上，也會讓人覺得你格外細心。

美甲色系看個性6：法式風格

除了上述色系的分別之外，若你發現自己做光療的造型常常是法式美甲路線，通常你的個性也具有溫柔、小女人的一面哦！

美甲色系看個性7：亮色／撞色

如果你的美甲造型常走一個亮色系、撞色系，或是圖案喜歡豐富、狂野派的，個性上屬於崇尚自由、不拘小節型，通常比較活潑、外向，這類型的人若從事業務、公關行業想必也能得心應手！

美甲色系看個性8：手指與腳趾顏色一樣

另外，有些人做光療時也會順便做腳趾，有些人會想做不同的造型及顏色，而有些人則會希望手腳可以一致，根據Gloria Williams分享，會要求手指與腳趾顏色一樣的人，個性上屬於控制欲較強，職場上會想要掌控一切。

美甲色系看個性9：手指和腳趾顏色差很大

延伸上段，如果手指和腳趾顏色相差很大，手指顏色比較暖色、裸色，而腳趾顏色卻是活潑亮色的人，通常個性上潛藏著不為人知的一面，可能第一印象會給人乖乖牌、內向的感覺，但私底下卻有活潑、外向的一面。

看完上述分享，職場人覺得準嗎？你平常偏好什麼色系的美甲呢？除了藉由美甲色系觀察周遭之人的個性之外，職場人也可以根據工作場合挑選色系，比如重要會議的時候可以擦白色系、裸色系；若要談重要業務或案子時，可以擦黑色系或紅色系營造氣場！

Source：insider

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