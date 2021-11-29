6個「漏財特質」你中了幾點？貪求便利、一律先買先刷都難存錢

文／職場人

職場人有養成每個月固定儲蓄的習慣嗎？雖然每個月都有乖乖存錢，但扣掉花費後能存的金額卻少之又少，原來你是不是不懂存錢或不會理財，而是不知道如何克制消費，編輯整理了6個常見的「漏財特質」，先來檢視看看你中了幾點吧！（現在糾正都還來得及）

漏財特質1：貪求便利

▲6個常見的「漏財特質」（圖／pixabay，下同）



第1個常見露財特質為「貪求便利」，現代科技發達，一支手機就可以叫計程車、叫外送，職場人也是為了求快、求便利而時常使用這些功能嗎？其實這些零零散散的交通費、外食費，加總起來也是一筆不小的支出，比如外送時需多負擔一筆運費，或是購買速食及超商的餐盒，餐費也相較比較高，若能自己煮或規劃每一餐的費用，你也能從中省下不少錢哦！

漏財特質2：一律先買、先刷

第2個常見露財特質為「一律先買、先刷」，如同前述所說科技發達，加上電商蓬勃發展，網路購物已經成了大家的日常，職場人是否也是看到「免運」、「滿千折百」等促銷標語就急著下單呢？其實這些單筆消費累積起來的數字也超嚇人，想要改掉漏財特質，就得先改掉這種衝動消費的習慣！

漏財特質3：常被促銷活動、便宜價格吸引

延伸上述，第3個常見露財特質為「常被促銷活動、便宜價格吸引」，我們常常都會被宣傳廣告給洗腦，認為自己「好像可以撿到便宜」，但實際上是為了湊免運而囤貨，導致最後過期的情況比較常見，又或者為了滿足撿便宜的心態，而買了一些根本用不到或非必要的東西，若能釐清自己的購物欲，就能改善漏財特質。

漏財特質4：喜歡及時享樂

第4個常見露財特質為「喜歡及時享樂」，職場人也是先甘後苦類型嗎？逛賣場看到好吃的零食就先買了再說，結果最後還忘了自己曾經買過；去餐廳吃飯點了一大桌想吃的，可最後通通吃不完；每次發薪第一日就先買東西犒賞自己......，上述這些情境也是你的寫照嗎？及時享樂就是在提早花光你的存款，在享樂前先給自己幾個小時或幾天的時間冷靜思考，自己是不是真的需要動用這筆錢吧！

漏財特質5：過度苛求或極簡主義

延伸上段，第5個常見露財特質為「過度苛求或極簡主義」，雖說不要及時享樂，在任何購物、花錢之前，先思考一下是不是真的需要之外，職場人也切忌不要過度壓抑購物欲，比如為了省錢而降低生活品質，或是為了存錢而極端的省吃儉用，這些壓抑最後都容易導致反彈，反而會花更多錢！（必要的開銷就大方地花，不必要的花費就謹慎思考）

漏財特質6：對財務感到壓力

克制花錢讓你感到痛苦？存摺裡的數目讓你覺得焦慮？第6個常見露財特質為「對財務感到壓力」，存錢應該是為了日後的生活做準備，所以職場人應該要設定一個目標，讓自己有動力與夢想推動執行力，若只是為了存而存，容易出現每個月收支起起伏伏的情況，你的心情也會跟著高潮跌宕。

以上6個漏財特質分享給大家，職場人總共中了幾點呢？理財除了是謹慎規劃、使用手邊的金錢之外，也要結合自己的消費習慣與日常生活，找到一個既可以存到錢又不會感到痛苦萬分的平衡點，才能長久執行！如果你有更好的存錢或理財方式，也歡迎追蹤職場人Instagram分享交流哦！

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