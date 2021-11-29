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溫貞菱成金馬遺珠平常心「睡到很晚」　踩精品鞋發洩購物慾

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▲溫貞菱演繹 MANOLO BLAHNIK 50周年黃金膠囊系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

精品鞋履品牌MANOLO BLAHNIK 創立滿50周年，特別打造黃金膠囊系列紀念，於今（29日）請到女星溫貞菱搶先演繹，除了談到對美鞋充滿幻想，上週六她剛與金馬獎「最佳女配角」擦身而過，對此溫貞菱平常心表示，昨天才有時間好好休息，「要讓自己有壓力專注於當下，把角色演好。」

▲▼溫貞菱 。（圖／品牌提供）

▲▼溫貞菱 。（圖／品牌提供）

▲溫貞菱受邀為MANOLO BLAHNIK 50周年黃金膠囊系列站台 。（圖／品牌提供）

溫貞菱受邀為MANOLO BLAHNIK  50周年黃金膠囊系列站台，其中她最喜歡的鞋款就是鈴鐺（Bells）款式，對她而言既符合年底的節慶氛圍，試穿過後高度也很舒適。而腳上這雙羽毛穆勒鞋，擁有輕柔羽毛和奢華金箔元素，完美了女孩的所有想像，溫貞菱坦承對高跟鞋有所幻想，她形容「每一雙都有自己的故事」，更自曝小時候就會偷穿媽媽的高跟鞋，是從女孩圖蛻變成大人的象徵。

而現在出席各大場合少不了高跟鞋加持，溫貞菱已經練就了踩高跟鞋拍美照的功力，還特別去學習肢體比較漂亮的呈現方式，私下則偏好小貓跟，尤其是品牌此次主打鞋款有燒到她，讓她衝動放話要帶回家。

▲溫貞菱 。（圖／品牌提供）

▲溫貞菱認為每雙高跟鞋有自己的故事 。（圖／品牌提供）

溫貞菱以《不想一個人》入圍本屆金馬最佳女配角獎，27日以簡潔的露腰禮服征戰紅毯獲得好評，雖然最後與獎項無緣，但她相當平常心，「有入圍就很感謝，繼續把自己該做的事情做好。」溫貞菱也提到金馬獎隔天，她睡到很晚，因最近工作滿檔，直到到昨天才有時間休息。

▲溫貞菱 。（圖／品牌提供）

▲溫貞菱 。（圖／品牌提供）

▲主打款Bells與IGNIA羽毛穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

MANOLO BLAHNIK黃金膠囊系列中的主打款Bells，靈感來自Mr. Blabnik 母親在他童年時期佩載的吊飾手鍊，以鏤空細節點綴在鞋履前側的鈴鐺，賦予每一步悅耳聲響。另也有溫貞菱腳踩的IGNIA羽毛穆勒鞋，將羽毛與金箔呈現在鞋身；或是復刻經典鞋款，將HANGISI、LURUM 、NADIRA和MAYSALE等經典鞋款賦予液態金、緞面和細網紗增添了金黃閃燿光芒。
 

關鍵字：

溫貞菱, 金馬, MANOLO BLAHNIK , 高跟鞋

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