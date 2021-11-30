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中台灣3日旅行團12900元→6900元　爽玩日月潭＋享受涵碧樓下午茶

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文／C編

想要出去玩，但又懶得開車、安排行程，那套裝旅行絕對是最好的選擇，「Her森森」推出「星星假期武界清境涵碧樓下午茶喜來登三日」，原價12900元、特價6900元，包含交通、住宿、五星級下午茶、景點、保險等等，等於一天才2300元，超划算的價格一定要衝。

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▲武界部落,日月潭,清境農場,旅行,HER森森。（圖／品牌提供）

▲星星假期武界清境涵碧樓下午茶喜來登三日，原價12900元、特價6900元，點我搶購

這趟旅行精選中台灣名勝景點，包括武界部落秘境、日月潭、清境農場、內灣老街等，讓你一次玩透透，而且行程完全沒有壓力，上車睡覺、下車賞秘境、攻景點，不需要開車就能爽玩整天，絕對超值。

第一日先到新竹參觀合興車站，復古的舊式車站建築看起來可愛又有特色，還有眷村博物館，欣賞老房子的建築之美，並且參訪老吃好玩的內灣老街，搭配金勇農場DIY採果行程，一天下來有吃有喝又有玩。

接下來就到清境農場，拜訪美麗的青青草原，一整片綠色的大草皮讓人看了心曠神怡，另外還有全台最高的高空景觀步道，被國外媒體譽為全球最美的步道之一，海拔約2000公尺，最後去星空月語酒吧，喝一杯飲料、享受夜景紓壓。

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▲武界部落,日月潭,清境農場,旅行,HER森森。（圖／品牌提供）

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最後進攻雲的故鄉武界部落，是布農族卓社群的原住民社區，是個民風純樸的美麗部落，清晨會有雲海湧現，因此被稱為「雲的故鄉」，加上未經人煙雜沓，保有原始風光及布農族最純真的風格，猶如人間淨土，一定要去參觀。

關鍵字：

武界部落, 日月潭, 清境農場, 旅行, HER森森

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