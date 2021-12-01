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ETtoday執董邱佩琳讚夏姿「華人驕傲」　王陳彩霞中西之美走出國際

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▲ETtoday執董邱佩琳讚夏姿創意總監王陳彩霞是台灣之光。（影／記者呂佳賢攝）

記者鮑璿安／專訪

台灣設計師品牌夏姿・陳 SHIATZY CHEN代表中西結合走向國際，不僅引領華人時尚，ETtoday執董邱佩琳也深深著迷於品牌魅力，她親自換上2022春夏系列新裝支持夏姿，更肯定設計總監王陳彩霞的努力，「夏姿是華人驕傲，因為這麼勇敢，我們更應該支持。」

▲▼夏姿創意總監王陳彩霞專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲ETtoday執董邱佩琳（右）穿著夏姿新裝，與設計總監王陳彩霞。（圖／記者李毓康攝）

夏姿・陳 SHIATZY CHEN幕後推手是設計師王陳彩霞，於1978年創立品牌，本季2022春夏系列以「嬉戲」為題於巴黎時裝周官網進行線上發表，讓國際都一睹台灣時尚魅力。ETtoday執董邱佩琳親自穿著以「多彩油畫與蕾絲袖」結合的新裝，與王陳彩霞進行對談，邱佩琳分享，「夏姿最大的魅力是獨一無二，把不同元素放入其中，因傳統中式服裝其實是沒有蕾絲的，但是加入了西方元素，這就是夏姿特色。」

▲▼夏姿創意總監王陳彩霞專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼夏姿創意總監王陳彩霞專訪,邱執董試裝。（圖／記者李毓康攝）

▲邱佩琳形容夏姿是「台灣之光」。（圖／記者李毓康攝）

看見作品如此受到青睞，王陳彩霞更是感動，她說光是該件單品，針對馬戲團主題印花進行研發，呈現出蕩鞦韆、保齡球、帳篷等元素，而印花配色更是經過來來去去改動，至少配了10幾種款式，再去一一挑選。

▲▼夏姿創意總監王陳彩霞專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲王陳彩霞本季針對馬戲團主題印花進行研發。（圖／記者李毓康攝）

邱佩琳更形容夏姿是「台灣之光」，能夠讓品牌能夠走出國際，是大家的驕傲。回憶起過去在海外參加盛會，多國友人都會直接穿著夏姿服裝出席，這讓邱佩琳大讚，「我朋友認為穿著夏姿是驕傲的，有東方人的因素在，新加坡、美國都能看見，這是很不容易的。因為這麼勇敢，我們更應該支持。」

從夏姿在2008年正式踏上巴黎時裝週開始，一路在突破自我極限，王陳彩霞對自己的中西美學很有信心，「設計團隊一路上每個環節都很辛苦，每隔三年、五年要有全新目標，讓市場擴得更大，這是一個未來趨勢，品牌要有自己的DNA特色，才能走得長久。」

關鍵字：

ETtoday, 執董, 邱佩琳, 夏姿, 王陳彩霞, SHIATZY CHEN

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