花王蒸氣眼罩一片才19元！眼睛紓壓外還有另類功能　網友用過回不去

文／C編

上班一直盯著電腦看，下班想放鬆就滑手機、追劇，看起來好像真的紓壓，但眼睛呢？「Her森森」推出「KAO花王 美舒律蒸氣眼罩」優惠，有多款可選，每盒12枚、3盒一組原價1350元、特價699元，一片只要19元相當划算，眼睛疲累的時候敷一下，幫助舒緩很有感。

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▲KAO 花王 美舒律蒸氣眼罩12枚入多款可選超值三入組，原價1350元、特價699元。點我搶購。



花王蒸氣眼罩過去是很多人到日本旅行，一定要囤貨的超好用商品，採單片包裝設計，每片發熱時間持續至少20分鐘，攝氏40度的蒸氣舒壓，讓眼睛好好休息，淡淡的香氣更是十分放鬆。

不只是可以讓眼睛舒緩放鬆，很多人更是覺得，只要戴上這個蒸氣眼罩，就會不自覺得「秒睡」，另類的功能也讓很多網友按讚同意，如果不容易入睡，不妨試著戴上蒸氣眼罩，自然進入夢鄉。

這款蒸氣眼罩會紅不是沒有原因，上班壓力大，到了睡眠時間還不容易放鬆，透過療癒的小物可以幫助人整個靜下心來，並且用香味療癒心情，達到釋放壓力的效果，讓很多人用過都再也回不去了，大讚「我也是很難睡的人，我也是用這個入睡」、「偶爾很難入睡時，也會用這個，喜歡柚子味的」、「之前每次去日本都要帶個幾盒，收集各種口味」。

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「Her森森」推出「KAO花王 美舒律蒸氣眼罩」優惠，有多款可選，每盒12枚、3盒一組原價1350元、特價699元，相當於一次買36片，一片只要19元，比起外面的價格都要划算很多，一定要趕快搶購。