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《華燈初上》80年代絕美妝容逆天！只靠4步驟瞬間變身復古女神

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編輯／Beverly　

《華燈初上》由林心如領軍楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿…等實力堅強的華麗卡司共同演出，一開播就榮登Netflix排行榜第一名。不只精彩情節與華麗卡司讓粉絲拍手叫好，絕美復古的造型更是本劇最大看點，想畫出1980年代經典復古的妝容，只需以下4步驟讓你變身復古女神。

乾淨輕薄霧面底妝

1980年代復古妝容的重點是妝面乾淨，整體以霧面啞光為主，且粉底選擇貼合肌膚的自然色為主。為了呈現乾淨的妝面，上妝前一定要做好妝前保養，才不會在上底妝時，出現卡粉的情形；遮瑕以局部少量多次的方式疊加完成；腮紅使用自然感的肉桂色系，呈現臉部自然紅潤感，最後使用蜜粉定妝即可。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲林心如、楊謹華劇中飾演媽媽桑，妝容美到逆天。（圖／翻攝自華燈初上臉書，下同）

濃眉

復古妝容的一大特點是濃眉。眉型偏細，以彎眉、自然眉為主，且眉峰微挑呈自然下垂；眉型並不會修得很精細，會帶有一點野生眉的視覺感；眉尾部分拉長，並選用較深色的眉筆或眉粉，與現在流行的韓式平眉大不相同。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

乾淨眼妝

復古妝容以乾淨為主，因此不會有過濃的眼妝。多半使用大地色系眼影，以大面積掃在眼皮上，達到消腫效果或直接不畫眼影；為了讓眼睛看上去更有神，根根分明的睫毛是復古眼妝的重點；除此之外，為了製造大眼效果，會將眼線由眼尾後三分之一處，順著眼形畫，並微微上挑。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

復古紅唇

復古妝容最大的特色絕對是讓人難忘的復古大紅唇啦！復古紅唇的精隨就在於選擇啞光霧面的唇部產品，且顏色必須飽滿，線條要乾淨明顯，以下5款復古紅唇彩必收。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

紀梵希 #N37

超顯白的#N37為帶有藍調的正紅色，偏冷的色調，薄塗會帶一點梅子色的感覺，非常俏皮可愛；厚塗則是高級的冷調正紅色，絲絨啞光的高級質地，一上唇就變成復古女王，除了顏色高級，連包裝都超有質感，拿出來補妝絕對超有面子。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲紀梵希#N37藍調正紅色。（圖／翻攝自紀梵希官網）

YSL #09

還在擔心黃皮不適合復古大紅唇嗎？YSL #09不只可愛「小金條」的外觀非常吸引人，濃郁的棕紅色調更是美得沒話說。薄擦是帶有藍調的紅色，日常塗抹非常顯氣色；厚塗則是復古又貴氣的棕調酒紅色，整體散發濃郁復古感，不挑膚色，就算盲買也不會出錯。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲YSL #09百搭色調不挑皮，秋冬日常也百搭。（圖／翻攝自YSL官網，小紅書@Lemo98）

Dior #999

說到正紅色口紅絕對會想到Dior #999，無人不知無人不曉的它，不只是正紅口紅的傳奇人物，更是Dior家的鎮店之寶。高級啞光質地帶給唇部絲滑舒適的感受，雖然為柔霧感唇膏卻不拔乾，想要收一支不管什麼時候塗都很百搭的經典口紅，絕對必推它。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲Dior #999最經典的正紅色口紅就選它。（圖／翻攝自Dior官網，小紅書@一大口77）

M.A.C # Ruby Woo

提到M.A.C千萬不要只知道 #Chili和 #Marrakesh喔，#Ruby Woo也是非常經典的口紅呢。薄擦是非常可愛的草莓紅，厚擦則是超級適合亞洲人的藍調正紅色，霧面啞光質地最能代表復古大紅唇，既顯白又帶氣場，只可惜質地稍微偏乾，使用前要記得做好唇部打底。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲MAC # Ruby Woo太適合亞洲人的膚色。（圖／翻攝自MAC官網）

Giorgio Armani #400

以不偏橘不偏藍的純正紅色調被稱為「阿瑪尼紅」，啞光霧面質地加上飽和的高顯色度，非常適合厚塗成為艷壓群芳的氣場女神；薄擦則是非常溫柔顯氣色的仙女色系，不只皮膚白皙的女生適合這個顏色，黃皮黑皮也都非常適合唷。

▲華燈初上妝容。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲Giorgio Armani #400是經典的「阿瑪尼紅」。（圖／翻攝自Giorgio Armani官網）

關鍵字：

華燈初上, 台劇, 妝容, 復古

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