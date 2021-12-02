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秋冬「燕麥奶球鞋」這5雙超難抉擇　IU同款、Nike TC 7900增高厚底美翻

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2021秋冬接連登場的燕麥奶球鞋都在這，有厚底增高設計、韓星IU加持、可愛刺繡細節，球鞋亮點、售價一次整理好。

Nike TC 7900

氣質滿分的燕麥奶色Nike TC 7900正式登場，細緻皮革面料打造鞋身，搭配鋸齒狀鞋底設計，綴以網眼材質的鞋舌細節，在鞋頭側邊與鞋舌處加上Nike經典Swoosh Logo和品牌標誌，隱藏式增高厚底還可以修飾腿部線條，目前已經在球鞋選貨店Fruition開賣。

adidas Originals ZENTIC ZENTIC

冬季首推復古街頭風的ZENTIC ZENTIC，運用皮革與尼龍面料打造鞋面，搭載Lightstrike緩震科技鞋底，提供雙腳絕佳的舒適效果，鞋後跟處特別加厚布料增加緩衝，鞋舌處繡有adidas經典三葉草圖案，溫柔又氣質的燕麥奶配色球鞋，是今年秋冬不容錯過的單品。

NITEBALL

由皮革與透氣網布拼接而成的NITEBALL，本季迎來全新燕麥色，在氣質爆棚的燕麥奶鞋身，綴以夢幻的粉橘色塊，加上可以拉長腿部線條的厚底增高設計，嬌小女孩絕對要購入。

Puma Pulsar Wedge

初登場便創下不俗銷售成績的Pulsar Wedge，睽違一年再度回歸，靈感源自2000年初期的嘻哈女力風潮，以浮誇搶眼的厚底設計，加上輕量鞋身與舒適鞋墊廣受歡迎，今年秋冬迎來奶油燕麥色，採用網布與皮革拼接鞋面，綴以螢光鵝黃線條和Puma Logo，還有修飾腿部線條的增高鞋底，已經在Puma全台店鋪與Puma官網上架。

New Balance NB327

一雙難求的NB327，本季迎來全新燕麥奶色，採用質感麂皮拼接尼龍布料，並於細節處點綴上海軍藍色塊，包括鞋後跟的泡泡大抵、鞋舌中央，並將鞋帶換成白、藍相間的雙色鞋帶，就是前鎮子屋里知恩拍攝的形象廣告中的同款球鞋，台灣限定在ABC-Mart獨家開賣。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●球鞋交易平台 AREA 02 年度女性最愛球鞋排行，Nike Dunk、Air Force 1、New Balance 327...都入榜

●男神朴敘俊公認鞋王無誤！盤點6雙代購也喊難搶的聯名球鞋

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 球鞋, 燕麥色

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