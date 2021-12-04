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《女傭浮生錄》瑪格麗特庫利你還不認識？5大原因不能不關注

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在Netflix原創影集《女傭浮生錄》獨挑大樑的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），以細膩動人的演技，再次獲得戲迷們的肯定，2011年初入演藝圈，2013年接演人生首部電影，並於2019年被美國網路電影資料庫IMDb評價年度十大潛力巨星，不僅是在戲劇上表現亮眼，瑪格麗特庫利獨特的時尚魅力，成為香奈兒御用模特兒，還沒認識她嗎？快往下看2021年度必關注的女星瑪格麗特庫利。

瑪格麗特庫利必關注的5大原因

1、好萊塢超強星二代

瑪格麗特庫利的母親是美國著名演員安蒂麥道威爾（Andie MacDowell），曾演出《性、謊言、錄影帶》、《今天暫時停止》等電影，承襲母親的美貌和演技，瑪格麗特庫利有了好萊塢最強星二代的稱號，在《女傭浮生錄》中還與母親飾演母女檔同台飆戲。

2、曾為芭蕾舞者

別看瑪格麗特庫利在戲劇、電影闖出一片天，其實她小時候的志願是當名專業芭蕾舞者，還前往美國北卡羅萊納藝術學院進行舞蹈訓練，不過在她16歲那年，瑪格麗特庫利發現原來自己並沒有真的想在芭蕾界發光發熱，不過她從小培養的舞蹈底子相當深厚，還在Kenzo World香水廣告中大展身手。

3、模特兒出道

離開芭蕾舞台後，瑪格麗特庫利轉往模特兒界發展，憑著她標緻五官、空靈氣質、高挑身材，加上年幼時因為芭蕾舞訓練出來的優柔身段，陸續登上Chanel、Valentino、Alberta Ferretti...大秀的伸展台。

4、Chanel品牌大使

接連獲得時尚品牌的走秀機會，成為時尚圈最新寵兒，瑪格麗特庫利更被Chanel相中成為品牌大使，不論是頒獎典禮紅毯、電影發佈會活動皆以香奈兒的訂製禮服亮相，還為品牌拍攝形象廣告，最經典的莫過於在Chanel 2021/22高級訂製大秀上以壓軸新娘登場。

5、用演技實力說話

提到瑪格麗特庫利的代表作品，包括《假會徵信社》、《從前，有個好萊塢》還有入圍艾美獎最佳迷你影集女配角的電視劇《Fosse/Verdon》，現正熱播的《女傭浮生錄》更是打破紀錄，榮登Netflix最多觀看的美國迷你影集。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 女傭浮生錄, 瑪格麗特庫利, Margaret Qualley

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