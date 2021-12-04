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濕冷天氣最適合泡澡了！12款美容沐浴推薦　暖暖補充能量還療癒身心

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Text／Marie Claire美麗佳人 　Photo／Marie Claire美麗佳人

濕冷天氣最適合泡澡了！12款泡澡沐浴品，有能夠緩解疲勞補充能量的、有舒緩療癒身心的、也有極度保濕滋潤並呵護肌膚的推薦，千萬不要錯過了！

12款冬日泡澡推薦

緩解疲勞補充能量推薦：

ELEMIS 肌肉舒緩浸浴乳

由富含抗氧化成分的迷迭香、百里香和丁香製成，可舒緩和放鬆肌肉和關節的酸痛。適合運動後使用，其中的牛奶配方可為身體補充能量，並通過真正的感官體驗來振奮精神。

每週使用 2-3 次。倒 3 杯蓋入量的浸浴乳在浴缸內，同時以體溫溫度的溫水填滿浴缸。浸泡在浴缸中，集中腹式呼吸 10-15 分鐘。400ml，NT$1,900

SUSANNE KAUFMANN山松馥潤沐浴精華

是一款提振活力的良伴！揉合了雲杉與松木精油，為身體帶來舒緩淨化的能量，與溫熱水調合後釋放，能緩解肌肉緊繃不適，調理倦怠疲憊身心，使肌膚細緻光澤、水感保濕，注入自然健康光采。250ml，NT$2,880

Natura Bissé DETOX淨化按摩油

富含蛋白質及多醣體的翅菜海藻能幫助淨化；奇亞籽油滋潤並舒緩發癢肌膚，可預先在浴缸中滴上幾滴，透過泡澡享受感官的放縱，泡澡後可根據需求稍作清潔或直接毛巾拭乾，也可再取少量加強按摩於乾燥部位；淨化按摩油可幫助恢復活力、煥然一新，聞起來像純淨的空氣，非常清新舒適。100ml，NT$2,200

L:a Bruket 墨角藻淨化泡澡液

墨角藻淨化泡澡液，結合墨角藻、藍藻、掌狀海帶共3種藻類，藉由成分中豐富的礦物質、維生素，與褐藻醣膠的高度保濕力，給予身體必要養分，幫助肌膚恢復活力並增加彈性。

使用方式：取用3湯匙倒入溫水浴缸，浸泡至少20分鐘；使成分充分吸收，也可做為足浴。因淨化效果佳，可能有助眠或上廁所頻率增多現象，建議睡前4小時使用。240ml，NT$1,800

舒緩療癒身心推薦：

Neal's Yard Remedies 好朋友浴鹽

透過純淨有機的天然護膚成分，揉合大馬士革玫瑰原精，與天竺葵、廣藿香、乳香、快樂鼠尾草等有助於放鬆舒緩的有機精油配方，從芳療調養的角度出發，深度滋養身心及安撫浮躁不安情緒。好朋友浴鹽嚴選取自南美洲潔淨海岸、富含礦物質「鎂」等微量元素的海鹽，結合好朋友複方精油溫暖和諧的香氣，讓感官盡情沉浸在沐浴鹽帶來的療癒效果！ 350ml，NT$700

Crabtree & Evelyn瑰柏翠園藝大師琥珀蜜糖泡泡浴露

是時候為泡浴時間加點甜蜜，在浴缸中注入園藝大師系列蜂蜜糖漿浴液，享受生薑、麥盧卡花和奶油香草的怡人芬芳，濃鬱的琥珀色浴液溶於水中，散發麥盧卡花蜜、人參及椰子油的甜美氣息，提供肌膚多重滋養，泡完後的肌膚更顯柔嫩飽滿。350ml，NT$1,160

Bamford 甯靜浴油

香氣怡人的甯靜浴油，含有高濃度的有機精油，能深層放鬆身體及心靈，以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草、廣藿香及岩蘭草等精油。有機精油植萃成分高達16%，柔嫩滋養肌膚同時提供舒眠香氣。放鬆了身體也等於放鬆了心情。

使用方式 - 酌量使用，於澡盆中加入大約1瓶蓋的用量即可。可作為一周一次深層放鬆使用。125ml，NT$3,900

Aesop天竺葵潤體精油

主要成份為天竺葵、中國柑皮、佛手柑，充滿著植物精油清新芬芳，是一款適合乾性肌膚使用的高濃度按摩油，擦抹於身上，可先進行泡澡療癒，精油經過熱水的浸潤後也提供保濕和立即吸收的效果，有效補充肌膚水分，使用後完全不油膩，是自己在家或至Salon做SPA時極佳的按摩油。60ml，NT$1,050

保濕滋潤推薦：

L'OCCITANE 歐舒丹 杏仁牛奶泡泡浴

富含杏仁奶及杏仁油，能強化保濕柔嫩效果，並新添加杏仁緊緻複合配方，含有核桃籽萃取、杏仁萃取及杏仁蛋白，可提升肌膚緊實度及平滑感。天然植物潔淨配方，能溫和潔淨、滋養呵護肌膚，豐富綿密的柔滑泡泡，如沐浴於滋潤的乳液中，滋養柔潤肌膚，使膚觸細緻柔嫩，適合敏感性肌膚使用。
乳狀質地，放入浴缸水中即產生綿密泡泡，使用後留下柔和細緻香氣。500ml，NT$1,280

SABON玫瑰浴鹽

晶礦鹽體揉合天然植物精油，伴隨著玫瑰花瓣，散發陣陣清香，擦抹於身上後不須先沖洗，直接進入有放置浴鹽的浴缸裡，泡完澡後肌膚柔潤保濕，肌膚再現光澤水感。花瓣點綴浪漫氛圍，香氛視覺雙重體驗。350g，NT$1,080

AROMATHERAPY ASSOCIATES歡沁玫瑰沐浴油

結合大馬士革玫瑰、天竺葵、玫瑰草精油，極致奢華的寵愛時光，賦予溫暖與喜悅，讓人盡情地感受玫瑰精油的天然能量！55ml，NT$2,600

DHC純欖美體去角質霜

DHC純欖美體去角質霜所加入的玉米穗軸，是玉米的穗芯，將玉米穗軸粉碎後所製成的磨砂顆粒，更加柔軟，對肌膚也更加溫和；以均衡比例添加了兩種大小的玉米穗軸磨砂顆粒，能輕柔去除造成暗沉、粗糙等問題的老舊角質，此外，DHC運用了日本最新SSL科技，在以溫水沖洗的瞬間，除了能清潔老舊角質之外，橄欖精華油會在同時間於肌膚表面形成一道保護膜，讓肌膚常保水嫩潤澤，還添加了薰衣草精油，在使用去角質霜時，也能享受香薰芳療的呵護。使用方法：請先簡單沖洗身體後，取適量純欖美體磨砂膏於手心，將其搓揉起泡後，再塗抹按摩於身體欲去除角質的部位，之後可先進行泡澡舒緩身心，再以溫水沖洗。建議視膚況，每週使用1～2次。200ml，NT$590

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泡澡, 美容

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