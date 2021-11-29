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為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

比起追求事業上的成功，追尋真愛的難度有過之而無不及，過程中也總是容易經歷挫敗和受傷，12星座中誰會是勇於付出、百折不撓的愛情鐵人呢？

TOP1 巨蟹座

生活中的巨蟹座其實有一點社交恐懼症，他們不太容易相信人，更別說要把自己的幸福託付給其它人了，因此巨蟹座看起來總有一些不近人情，但事實上蟹座內心渴望有個伴能互相分享生活、互相照應，因此對於感情，蟹座屬於「不鳴則已、一鳴驚人」的類型，一旦遇見喜歡的對象，就像貝殼找到另一半一樣，百分百的死心眼，不管遇到什麼難題，他們都不輕易放棄，畢竟世界上貝殼的另一半也只有only one，為了真愛，巨蟹說什麼也會讓自己強大起來，為自己一輩子的幸福努力下去！

TOP2 摩羯座

嚴格來說，摩羯座談戀愛並不算有什麼金剛不壞之身，只是他們在感情中的鈍感力極強，似乎根本感受不到對方的拒絕或感情之外的其它壓力，只懂得皇天不負苦心人、一分耕耘一分收穫、失敗為成功之母、吃苦就是吃補，總之天生悲觀的他們本來就覺得談戀愛如同打硬仗，沒有受點挫折的都是詐騙集團，因此難度愈高的愈是此生不能錯過的真愛，然後摩羯就會像一本偉人傳記，裡面寫滿追愛血淚史，就算傷痕累累，他們心裡都還會覺得：「沒關係，這是愛情啊～」然後又傻又可愛的承擔下來！

TOP3 射手座

姑且不論射手在學業、事業或生活上的表現，只要觸及「愛情」議題──特別是遇到自己一見鍾情且顏值爆表的對象，射手絕對會收起平時散漫隨興的魯蛇樣，轉身成為集合智慧與勇氣的人中之龍，會為了贏得心上人的心用盡心機，不辭千辛萬苦追愛；而面對伴隨感情而來的挫折，射手又會化身刀槍不入的鋼鐵人，無論怎麼被拒絕都不會被打倒，還會愈挫愈勇。只是射手不適合打持久戰，他們的英雄超能力只限在一定的期限內，時間一長很可能又有其它新目標等他追尋了！

★題外話！聊聊愛情中的搪瓷娃娃─雙魚座

講完愛情中驚人的鋼鐵英雄們，就不得不聊聊面對愛情心理素質最脆弱的星座─雙魚座，其實雙魚座和你我一樣，屬於有夢有理想、會積極努力的人，然而不論他們在其它領域上多有成就，感情永遠是個難跨越的坎，他們多情又敏感脆弱，無法接受感情上的挫折，都還沒經歷失敗就會先被自己打敗，打敗後又很死心眼的一直停在原地，表面上他們深情浪漫又美好，但這樣的唯美外表一碰即碎，說他們是「愛情中的搪瓷娃娃」真的很貼切啊！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

真心不怕火煉！12星座為愛勇於付出的愛情鐵人排行榜TOP3大公開

身體住著老靈魂！12星座靈魂年齡與個性排行榜TOP3大公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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