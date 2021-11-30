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孫藝珍新劇造型連發曝光！　絕美都會風粉絲讚翻：這部絕對看爆

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記者王則絲／台北報導

孫藝珍近日如火如荼進行新劇《三十九》拍攝工作，為繼《愛的迫降》後的首部新作，粉絲們的期待隨著時間日漸濃厚，孫藝珍於近日便連發了與應援餐車的合照，來替粉絲們解解渴，順道也曝光了劇中的最新造型，由孫藝珍演繹起優雅的都會風職場穿搭再適合不過了，粉絲們狂讚：「宇宙最強美女」、「39這部絕對看爆！」

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍正在拍攝新劇《三十九》，劇中造型隨著應援車合照曝光。（圖／翻攝自IG@yejinhand，以下同）

由孫藝珍、田美都以及金智賢主演的《三十九》，劇情描寫三位自高中起結識的閨蜜，在40歲將臨之際的平凡與浪漫的生活，並探討關於女性的社會議題，堅強的卡司陣容，可說是2022年最令人期待的韓劇之一。孫藝珍於劇中的角色設定為皮膚科院長，興趣是打高爾夫球，當然，還是個很會穿衣服的職場女性！

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG）

孫藝珍近日於IG上傳數張與應援車的合照，原來這些正是粉絲們送到劇組的禮物，為她加油打氣，她也特別發文感謝：「非常感謝大家的支持，我將在艱難困苦的時刻盡我所能，拍出最好的戲。」而片場的穿搭造型隨之曝光，包括來自韓國品牌Bride And You的領結裝飾優雅裙裝、全身同色系的合身套裝百褶裙，以及襯衫搭配窄裙的OL裝扮，讓人已經能在腦中勾勒出對於新角色的想像，想必也會像在《愛的迫降》中一樣美翻天！粉絲們看到後紛紛大讚：「宇宙最強美女」、「39這部絕對看爆！」同時不忘關心女神：「天氣越來越冷了，姊姊要注意保暖。」

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

孫藝珍, 三十九, 新造型, 穿搭

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