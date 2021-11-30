頭皮髮絲也需要「油保養」！專家教拯救秋冬乾荒毛躁髮3秘訣

▲適當油保養能幫助改善冬季頭皮髮絲乾燥緊繃狀況。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝unsplash

隨著時節進入冬季，天氣越來越寒冷乾燥，頭皮髮絲的乾燥緊繃、毛躁糾結問題也逐漸浮現，保持髮膚髮絲的乾濕平衡就成為冬季養護髮膚髮絲的首要任務，而「油」就是其中關鍵。法國髮膚養護專家Rene Furterer就分享髮膚髮絲專屬的3招「油保養」秘訣，幫你輕鬆對抗容易油水失調的乾燥秋冬，養出穩定健康的髮膚與柔亮強韌髮絲。

＃舒緩精油淨化毛孔髒污



除了外在環境、作息與壓力影響外，頭皮屑問題也歸咎於不正確的清潔與清潔產品，單純、溫和的植萃精油成分是換季頭皮調理的首選，建議以添加舒緩成分的頭皮精油作為髮膚養護的第一道淨化手續，幫助淨化油脂髒污、安撫頭皮不適外，更可搭配按摩，甦活頭皮加強循環，提升後續養分吸收力和頭皮抵抗力。

＃洗前+1步，守護油水平衡



冬季頭皮出油機率相對降低，建議可視個人情情況減低洗頭次數，守護頭皮髮絲的油水平衡，同時可在洗頭前增加一個植物油養潤步驟，尤其頭皮髮絲較乾燥的人，建議洗髮前使用含有雪亞脂（乳油木果）、維生素E等成分的頭皮及頭髮專屬洗前美容油精華，並以指腹輕柔按摩5～10分鐘，再進行洗髮程序。

＃清潔加入油保養，清潔同時養護



進入頭皮頭髮清潔程序的部分，首先，不要用過熱的水洗頭，避免把保護頭皮頭髮的天然油脂全洗掉，且建議可選擇以添加紅花、酪梨、甜杏仁、蓖麻、荷荷芭油等成分的複方植萃美容油洗護產品，來進行頭皮頭髮清潔程序，溫和潔淨同時保濕舒緩、養護頭皮髮絲，讓洗後頭皮不再緊繃、頭髮乾枯，洗完就有柔順光采。

＃洗後美容油，終結髮絲乾燥



洗髮後，頭皮與髮絲需要加強潤澤感和保濕感，可使用經過細緻分子技術處理的植萃複方美容油，修護、調節油水平衡與增加防護、抗氧化力，髮質帶來柔順與亮澤彈性，也同時幫助肌膚髮絲鎖水。

▲Rene Furterer 雪亞脂極緻菁華，100ml，NT$1,800。



洗髮前使用的頭皮及頭髮專屬油養護，添加雪亞脂、維生素E，搭配特殊乳化配方，能輕易地分佈於頭皮、有效吸收，幫助滋潤頭皮免於乾燥，並深層滋養頭髮，使乾燥頭髮如絲緞般柔順光彩。

▲Melvita 溫和洗髮皂，55g，NT$480。



有機配方含高達99.6%天然成分，添加椰子油為髮絲保濕修護，改善髮質的乾燥缺水而黯淡無光，強韌髮絲並預防斷裂，還帶有柔軟香甜的溫暖香氣。

▲ORIBE 盲從光澤 糾結再見香波洗髮露，250ml，NT$1,600。



蘊含乳油木果油、紅藻萃取物等豐富活性成分，可深入滋養並細緻呵護髮絲，溫和潔淨同時潤澤柔軟髮絲，減少清潔過程中因髮絲糾結而導致斷裂問題，使髮絲更柔順健康。

▲Rene Furterer 5 SENS微金女神菁萃油，100ml，NT$2,500。



含有紅花油、酪梨油、蓖麻油、荷荷芭油等多種植萃複方美容油，可幫助保濕滋養頭髮與肌膚，經細緻分子技術處理，輕盈不黏手不油膩，是頭髮肌膚都能使用的全效保養油。

▲1028 好髮無傷玫瑰果護髮精油，60ml，NT$390。



特選摩洛哥堅果油、玫瑰果油、荷荷芭油、甜杏仁油等6大潤護精華油，以黃金比例融合成輕盈好延展的油潤質地，深入髮絲撫平毛燥，滋養修護。

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