韓素希太帥！穿可愛「迪士尼」衣服耍叛逆　連女生都為她傾心

記者王則絲／台北報導

最初以「最美小三」一角爆紅的韓女星韓素希，近期以新劇《以吾之名》塑造出全新形象，劇中打架超勇猛的女漢子演出備受好評，連女生粉絲都被帥得眼冒愛心。人氣再度飆高的韓素希，近日替服裝品牌拍攝迪士尼聯名系列形象畫報，身穿夢幻的《愛麗絲夢遊仙境》主題單品，散發的卻是超帥氣迷人的氛圍，展現她獨特的性感。

▲韓素希近日以《以吾之名》一劇人氣再升高。（圖／翻攝自netflixkr）



在《以吾之名》中的武打形象，讓韓素希成功甩脫了在上一部《無法抗拒的他》裡嬌弱女生的模樣，演技也被稱讚大幅提升，聲勢看漲的她近日替服飾品牌LUCKY CHOUETTE拍攝形象畫報，負責演繹與迪士尼聯名的《愛麗絲夢遊仙境》系列單品。

▲韓素希替代言服飾品牌拍攝形象畫報。（圖／翻攝自IG）



畫報中韓素希回歸長髮造型，先是穿著印有愛麗絲圖案的針織衫、帽T擺拍，以下身搭配拼接裙裝，或是外罩偏正式的墊肩大衣做混搭的方式呈現，在看似甜美的妝容造型下，卻依然透露出她獨特的酷勁，把可愛的服裝穿得很帥氣。

另外，為切合《愛麗絲夢遊仙境》的主題，系列服裝融入了童話中經典的元素，包括紅心王后的撲克牌造型、白兔先生或瘋帽客的形象，韓素希不論是以復古的俏皮背心裙，或是錐形褲的穿搭，再搭以一雙高筒軍靴，就瞬間營造出叛逆氣場，一個眼神就能讓少女們也為她傾心。