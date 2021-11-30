常被嫌講話沒重點？4個必學「高效表達技巧」　主動留白有妙用

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常被說講話沒重點？沒邏輯？好像自己說的話，別人都不太重視？曾帶過鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星的大陸「金牌經紀人」楊天真，曾在《奇葩說》中以獨特又犀利的觀點引發熱議，被眾多網友封為「觀點女王」。近日她就分享了4個能快速組織語言、高效表達的小技巧，教你如何說，讓溝通變得更有效。

1.點出核心內容



在開啟一個話題前，先把要討論的核心內容明確，比如今天要有個會議，不要一開始就長篇大論自己的論點，講一大堆，別人聽不下去，也無法快速清楚你在說什麼。而是在最開頭就先點清楚今天的目的是為了什麼，比如「今天開這個會議是為了解決XXXXX等問題，圍繞這個問題，我拆解了以下幾個觀點…」

2.有結構性地表達



需要說話前，要有結構化思維，先自行在大腦裡建立一個思維導圖，逐層分解，結論先行，接著講述幾個關鍵句，再接下來闡述關鍵的論點1、論點2等，能幫助你有邏輯性的表述。

比如想跟朋友推薦一個劇，如果沒有結構化思維，你可能除了跟朋友說很好看、很有趣或是男主角好帥之外，沒有別的詞了，但若用結構性表達，可以這樣表達：「跟你推薦一個很適合和家人一起看的劇，內容是講90年代一群街坊鄰居間的故事，有親情、有愛情和鄰里情，而且最厲害的是這個劇的年代感營造得很好，讓人看得很有感觸。」這樣能把這部戲劇適合的氛圍、主要內容和精彩看點都一一講述，讓人一下就能理解，會更能引起別人的興趣。

3.多方面重複重點



重要的訊息要多維度重複，假如你想傳達的重要訊息是「明天下午2點開會」，第一步可以在群組裡先問「明天下午2點開會，大家有空嗎？」當大家回覆有空後，接著可以再說明「明天我們將在下午2點開會中，討論以下幾個問題...」；再來可以再以提醒所需文件等方式通知大家，「明天下午2點會議將在XXX（場所），大家需要準備以下幾樣東西或文件」。像這樣看似3句不同的話，其實核心都在強調「明天下午2點開會」的訊息，能從多方面幫大家建立記憶。

4.主動留白



脫口秀表現很重要的節奏掌握，而節奏好的脫口秀演員，常常是拋出一個哏後，就會主動停頓一下，給觀眾一點笑和反應的時間。而我們日常說話也是如此，在講到重點內容和需要別人思考的時候，要留出點空餘時間，讓別人消化內容、理解你的重點。

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