fb ig video ETtoday search mobile

常被嫌講話沒重點？4個必學「高效表達技巧」　主動留白有妙用

>

▲▼ 講話沒重點？4個必學高效表達技巧 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常被說講話沒重點？沒邏輯？好像自己說的話，別人都不太重視？曾帶過鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星的大陸「金牌經紀人」楊天真，曾在《奇葩說》中以獨特又犀利的觀點引發熱議，被眾多網友封為「觀點女王」。近日她就分享了4個能快速組織語言、高效表達的小技巧，教你如何說，讓溝通變得更有效。

▲▼ 講話沒重點？4個必學高效表達技巧 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.點出核心內容

在開啟一個話題前，先把要討論的核心內容明確，比如今天要有個會議，不要一開始就長篇大論自己的論點，講一大堆，別人聽不下去，也無法快速清楚你在說什麼。而是在最開頭就先點清楚今天的目的是為了什麼，比如「今天開這個會議是為了解決XXXXX等問題，圍繞這個問題，我拆解了以下幾個觀點…」

▲▼ 講話沒重點？4個必學高效表達技巧 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.有結構性地表達

需要說話前，要有結構化思維，先自行在大腦裡建立一個思維導圖，逐層分解，結論先行，接著講述幾個關鍵句，再接下來闡述關鍵的論點1、論點2等，能幫助你有邏輯性的表述。

比如想跟朋友推薦一個劇，如果沒有結構化思維，你可能除了跟朋友說很好看、很有趣或是男主角好帥之外，沒有別的詞了，但若用結構性表達，可以這樣表達：「跟你推薦一個很適合和家人一起看的劇，內容是講90年代一群街坊鄰居間的故事，有親情、有愛情和鄰里情，而且最厲害的是這個劇的年代感營造得很好，讓人看得很有感觸。」這樣能把這部戲劇適合的氛圍、主要內容和精彩看點都一一講述，讓人一下就能理解，會更能引起別人的興趣。

▲▼ 講話沒重點？4個必學高效表達技巧 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.多方面重複重點

重要的訊息要多維度重複，假如你想傳達的重要訊息是「明天下午2點開會」，第一步可以在群組裡先問「明天下午2點開會，大家有空嗎？」當大家回覆有空後，接著可以再說明「明天我們將在下午2點開會中，討論以下幾個問題...」；再來可以再以提醒所需文件等方式通知大家，「明天下午2點會議將在XXX（場所），大家需要準備以下幾樣東西或文件」。像這樣看似3句不同的話，其實核心都在強調「明天下午2點開會」的訊息，能從多方面幫大家建立記憶。

▲▼ 講話沒重點？4個必學高效表達技巧 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.主動留白

脫口秀表現很重要的節奏掌握，而節奏好的脫口秀演員，常常是拋出一個哏後，就會主動停頓一下，給觀眾一點笑和反應的時間。而我們日常說話也是如此，在講到重點內容和需要別人思考的時候，要留出點空餘時間，讓別人消化內容、理解你的重點。

►日本超準「吃地瓜心理測驗」秒看優缺點！　邊剝邊吃型很會一心多用

►最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

►網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

關鍵字：

說話, 表達, 溝通, 技巧, 秘訣, 社交, 楊天真

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

營養師曝外食3大發胖地雷！吃南瓜、馬鈴薯，飯量要減少

營養師曝外食3大發胖地雷！吃南瓜、馬鈴薯，飯量要減少

為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

為了真愛永不放棄的星座TOP 3　射手用盡心機、冠軍號稱愛情鐵人

惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸 迪麗熱巴緊身馬甲洩胸前陰影辣暈　「閃電淚痣」心機妝美到上熱搜 頭皮髮絲也需要「油保養」！專家教拯救秋冬乾荒毛躁髮3秘訣 孫藝珍新劇造型連發曝光！　絕美都會風粉絲讚翻：這部絕對看爆 金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適 顯小臉選「報童帽」正解！配4種秋冬穿搭時髦度大增 G-SHOCK「大泥王」變輕盈了　防泥防塵、照樣強悍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面