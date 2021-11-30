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修杰楷的優雅錶「鈦」輕盈　鍊帶、NATO錶帶自由換更加分

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▲▼ 修杰楷Longines 。（圖／公關照）

▲修杰楷演繹浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬腕錶NATO帶款。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

深耕台灣多年的浪琴表（Longines），終於迎來台灣官網線上名品店，為消費者提供最佳購物體驗，明起至14日在線上限時獨賣Spirit 先行者系列鈦金屬腕錶，男星修杰楷已搶先開箱此款腕錶，他對於品牌的優雅精神頗有共鳴，表示：「優雅是一種生活態度。讓我能放慢腳步，品味生命當中的美好，平衡生活的收與放，預備迎向下一個挑戰！」

▲▼ 修杰楷Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬NATO錶帶腕錶，89,900元。

修杰楷換上藍色西裝，搭配浪琴表向探險家致敬為靈感的Spirit先行者系列鈦金屬腕錶，內載經瑞士天文台COSC認證的L888.4 矽游絲機芯，新款特色是改以輕盈的鈦金屬打造錶殼，配上噴砂無煙煤面盤，以及緞磨黑色凸緣，巧妙加上柔和的黃金(1N)光芒，流露好質感，共有錶徑40mm及42mm兩種錶徑尺寸，可選擇搭配鈦金屬快拆式錶帶或休閒感的NATO 尼龍快拆式錶帶，轉換不同風格。

▲▼ 修杰楷Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬鍊帶腕錶，100,300元。

同為Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓），也從飛行等探險領域獲得啟發，以二戰時期為美軍供應的27,000多枚Model 23懷錶為靈感，推出復古風格的卡其航空系列飛行員Pioneer腕錶，重現當年的洋蔥式大錶冠、教堂式指針和火車軌外圈刻度等特色，共有錶徑43毫米的小秒顯示手動上鍊腕錶、38毫米自動錶兩款。

▲▼ 修杰楷Longines 。（圖／公關照）

▲Hamilton卡其航空系列飛行員Pioneer腕錶青銅款，47,300元。（圖／浪Hamilton提供）

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關鍵字：

修杰楷, Longines, 浪琴表, Hamilton

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