昆凌受寵樂收13萬香奈兒新包　綴滿經典元素流露搖滾味

▲昆凌日前參加香奈兒早春系列發表會。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「天王嫂」昆凌是時尚圈寵兒，日前她受香奈兒（CHANEL）之邀出席Cruise度假系列發表會，欣賞黑與白為主色調的服裝、配件，全發想自香奈兒女士與法國詩人兼舞台劇、電影導演尚考克多（Jean Cocteau）的故事與共同回憶，而返家後還有驚喜，是綴滿香奈兒經典元素的13萬新包！

▲昆凌樂收香奈兒黑色皮革菱格紋皮穿鍊小包。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌於IG限時動態分享香奈兒送上的大禮，旁襯漂亮的玫瑰花束，成功收服她的心。黑色皮革菱格紋皮穿鍊小包上，除了有招牌的雙C Logo，還裝飾「PARIS」、珍珠點綴的「COCO Chanel」等金屬牌，點出品牌的特色，也流露搖滾又率性的味道。

▲香奈兒黑色皮革菱格紋皮穿鍊小包，131,000元。（圖／香奈兒提供）



帶有個性的設計深受昆凌喜愛，珠寶的選擇亦然，身為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）的大使，她透露收藏近10個Quatre系列的戒指，因為色彩與款式豐富，讓她可在日常盡情混搭疊戴，在品牌最新的節慶形象照中，她也戴此系列珠寶入鏡。

▲昆凌為Boucheron拍攝節慶形象照，佩戴她最愛的Quatre系列珠寶入鏡。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）



