花蓮「香草」飯店40坪套房超舒服！躺進貝殼床發懶是最重要的事

文、圖／Ean

藉由一杯茶，讓自己緩下來，好好感受旅途上短暫的方寸之地。一盞茶時間無須太久，但對我來說，很重要。退房前，我想在這回入住「玫瑰天竺葵奢華花園套房」的和室空間，好好泡壺茶，感覺才沒辜負了這優美空間與雅致花藝。二訪位於花蓮的秧悦美地度假酒店，這次刻意把節奏放慢，行程沒排那麼滿，更能好好體會台灣首家香草主題飯店的療癒美意，吃在地有機蔬菜、漫步綠意園林、手做苔球體驗，夜晚在房間做完新鮮香草蒸氣浴後，再敷上金盞花面膜當作一日收尾，這樣的假期，可真滋潤而舒坦了！

▲在旅途中泡壺茶，對我來說是很重要的小事

▲加入沐浴鹽可在浴缸舒服的泡個好澡，徹底放鬆

▲這間套房冰箱中提供四片要價不便宜的金盞花面膜，讓房客好好照顧面子

40 坪大的玫瑰天竺葵奢華花園套房，獨享私人露天浴池

秧悅美地有 142 間房，規劃以不同香草命名的 8 種房型，從客房到別墅，最小都有 15 坪。這回入住是我在官網上一見傾心的「玫瑰天竺葵奢華花園套房」，實際入住後又更勝原本期待。位於景觀樓的 1 樓，幾乎是 40 坪的空間分為室內 25 坪與擁有戶外 14 坪的花園，相當奢侈。進入客房，右側是間走入式衣櫃，可完美收納大小行李，再來是餐廳與客廳、和室空間、臥室以及一間很棒的浴室，基本上待在房間就算不出門都不會覺得悶。空間不只相當大，同時也很具質感，照明設計相當到位，就連妝點的花藝也見品味，讓我印象深刻。

▲頗為寬敞的走入式衣櫃，甚至還設置了桌椅

▲舒適的餐廳與客廳

▲沈穩的臥室風格，蠻具質感

▲不落俗套的花藝風格，為這空間加分不少

這回再訪，驚喜不只來自客房的優異設計，還有人員的用心細膩，特別是迎賓禮物真可說是有備而來！精緻小蛋糕、刻有我簽名的杯墊，還有祝賀我粉專十週年的卡片，好感動，會帶著這份用心朝下個 10 年大步邁進。

▲謝謝飯店很用心的準備迎賓禮

▲祝賀粉專十週年，感動

這房型最吸引我是有個私人後花園，你可以舒適地躺在帶棚的貝殼床上，視線從搖曳的芭蕉葉順著向上停在天空感受風的流動，好整以暇等待一旁私人露天浴池放滿水。前一夜下了雨，這早展秋涼，浸在湯池裡泡暖賞光影，再享受不過。

▲坐躺貝殼床上發呆，是在這度假的要緊閒事

▲14 坪大的花園，會讓人想花時間待上一會兒

▲秋涼一池暖，人生一樂事

療癒手作課，師法自然苔球 DIY

飯店會隨季節推出手作課程，上回做精油，這次做苔球。苔球起源日本，在當地稱為苔玉，講師介紹說因江戶時代的平民買不起盆栽，於是用赤玉土與泥炭土來包覆植物根莖捏成球狀，再用苔蘚包覆在外，以此師法大自然在家中造景。這裏將苔蘚置換成水草，捏球過程頗療癒，纏線固定後再教學編織提網，帶回家裏可吊掛亦可放碟子置於桌上擺飾。這日提供三種植物可選，我挑的是芳香萬壽菊，這項收費 300 元的香草苔球 DIY 體驗課程，我覺得尤其適合親子同樂，一塊製作旅途上的紀念品。

▲手作課程老師介紹苔球的起源

▲手捏苔球成形的過程蠻療癒

▲可放置桌上也可像這樣垂掛起來

呷健康！不只青菜，連土雞都有機

來到秧悅美地用餐，青菜，記得多吃些！深耕香草多年的他們，特別懂得選擇並也捨得下重本，要讓客人飽嚐品質很棒的在地有機蔬菜。加上有可腳踩手摸的香草花園，在這很適合進行一趟排毒養生的大自然療癒之旅。若是無肉不歡的朋友也別太擔心，這裡就連雞都是吃香草的！這邊推出的有機香草火鍋，使用的是標榜有機無毒的新品種土雞「Gaea格雅雞」，由行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場，與秧悅美地酒店業主君達集團一塊投入八年時間所得的新土雞品種，以有機香草配方飼養，低膽固醇、低油脂，搭配在地小農有機蔬菜盤，健康又清爽，火鍋吃到一半時，還可把準備的香草放入湯裡增添風味。值得一提是香草雞蛋，把整顆蛋打到火鍋裡煮，放到碗裡頭把吸附鮮甜湯汁的蛋劃破，流出的橘黃色蛋液帶有溫泉蛋口感，果然優！

▲健康低負擔的有機香草火鍋

▲使用的是有機無毒的新品種土雞「Gaea格雅雞」

▲清爽一鍋讓香草假期更加完整

彷彿一場牽起在地小農耕耘之手的饗宴，自助式早餐總也讓我期待！多種的有機青菜，現夾現燙，加點肉燥好配粥，玉米筍是上回來一嚐就愛上的寶。早餐，本來我吃得就不多也清淡，在這，尤其吃得舒服又滿足。

▲有機玉米筍是我的必拿好物

▲早餐吃不多，這樣就夠滿足

▲餐廳一隅

餐後，秋涼早晨隨意走走相當宜人，隨意一個轉角，都會有秘境般的驚喜在等著。被綠樹包圍的泳池群頗有歐美高級度假飯店感，接著再散步至秋陽下的一池落羽松倒影，那讓我有身在美國某國家公園裡的錯覺。

▲連幾日的雨勢打住，久違陽光顯得珍貴

▲欣喜發現園區裡的落羽松秘境

▲剛直俐落的建築對比老樹伸展的線條

臨走前在客房泡了一壺茶，人家都說茶會找人，說得是一種奇妙緣分與吸引力法則，這也讓我珍惜這回再訪秧悦美地的美好機緣，一杯好茶在手、一邊在腦中倒帶這趟台灣後山的宅度假，充滿餘韻回味再三，真好…

▲每一泡茶，都是得來不易的緣分

/ Info. /

秧悦美地度假酒店 Gaeavilla Resort

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地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

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