IKEA城市小巨蛋店今開幕　餐廳半小時爆滿，客逛賣場問：「這樣就沒了？」

▲IKEA台北城市店開幕，民眾前往用餐消費。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA在台最新分店「城市小巨蛋店」今（11／30）正式對外開幕，因沒有舉辦特別活動與商品，在正常開門時間上午10點，原在店外的紅龍仍未有任何人排隊，而上午10點30分開放民眾進場，約有200名左右顧客依序入場，兩排工作人員夾道鼓掌歡迎，氣氛熱鬧，但與之前內湖店開店前出現的千人長龍仍有差距。

▲IKEA台北城市店首批入場消費者在員工歡呼下進場。（圖／記者林敬旻攝）

IKEA上月宣佈將重回敦北開出小巨蛋新店，並在11／30對外營業，為喚醒民眾記憶，小巨蛋店特別在11／28、11／29開幕前兩天，針對宜家卡友開放試營運，當時未現人潮，今早直到上午10點，店外也未現排隊人龍，民眾陳先生說：就像一個老朋友回來，新鮮度沒這麼高吧。但開店半小時後250多個座位的瑞典餐廳便一位難求，相反的商品賣場就顯得十分冷清。

▲IKEA小巨蛋店開幕餐廳一位難求，連點餐都要控制人流。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA小巨蛋店賣場面積約2000坪，僅是之前敦北的60%，銷售項目約3000多款，全部以傢具傢飾為主，走道與空間設計，有一種回到敦北的熟悉感，且因空間有限，沒有大家熟悉的情境式展間，還遇到一位逛街民眾詢問工作人員：「這裡沒有大型傢俱嗎？這樣就沒了？」員工則解釋小巨蛋店以居家商品為主，大型傢俱需要至內湖或新莊店採購。

▲相較於熱鬧的餐廳，賣場就顯得冷清許多。（圖／記者林敬旻攝）

而以家居家飾商品為主的小巨蛋店，開幕日上午仍吸引目的性顧客前往採購，有民眾一口氣買了3隻網紅鯊鯊結帳帶走，其他大部分是以小型單品為主，每位顧客購買品項不超過5件，與內湖、新莊與新店等大型店的情況明顯不同。

▲首批消費者直接帶走3隻鯊鯊公仔，其他民眾結帳商品也不多，是城市店的特色。（圖／記者林敬旻攝）

而最受歡迎的就是設置其內的瑞典餐廳，擠滿不少專程來「吃」的顧客，開幕不到半小時，整間餐廳便一位難求，還排出點餐長龍，民眾劉先生表示：「我就住這附近時常來吃，之前敦北走了好難過，能夠再回來真是爽啊！」